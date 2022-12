"Bienvenido sea": Batistuta alentó a Messi a superar su récord en Mundiales

En los octavos de final frente a Australia, Lionel Messi apareció con toda su magia y abrió el marcador con un golazo que marcó un hito en su admirable trayectoria: superó a Diego Maradona en cantidad de goles anotados en Copas del Mundo y quedó tan solo a un tanto de igualar a Gabriel Batistuta. Mientras la selección de la Scaloneta se prepara para el duelo contra Países Bajos, Bati analizó el presente de la Pulga y se refirió a la posibilidad de que se convierta en el máximo artillero del seleccionado.

"Ahora es justo que se lo lleve otro", admitió Batistuta tras ser el dueño del récord durante 20 años.

Gabriel Batistuta, histórico 9 de la Selección. FOTO: NA

"Es un récord que lo tuve 20 años y lo disfruté. Ahora es justo que se lo lleve otro y, si aparte ese otro se llama Messi, bienvenido sea", sostuvo el ex delantero en declaraciones al diario Olé.

El récord de Batistuta

"Bati" marcó diez goles en apenas 12 partidos en las tres Copas del Mundo que disputó: cuatro en Estados Unidos 1994, cinco en Francia 1998 y uno en Corea-Japón 2002.

Messi ya superó a Maradona y ahora va por el récord de Bati. FOTO: NA

"Me da bronca porque no tuve muchos partidos. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos, eso me da mucha bronca. No se me dio una semifinal o algo así", remarcó el ex atacante del seleccionado local.

Messi, con los tres tantos que celebró en Qatar, llegó a los 9 goles en 23 encuentros jugados en cinco Mundiales: antes fueron uno en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018. La Pulga y los fans argentinos se ilusionan con un nuevo récord del futbolista rosarino.

CA