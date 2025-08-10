Boca le empató en el final a Racing, pero estiró a 12 partidos la racha sin ganar

El morbo creció desde el minuto 30 del segundo tiempo, cuando Solari se llevó la pelota por delante y puso a Racing en ventaja. La Bombonera, que hasta ese momento estaba en una tensa calma, empezó a impacientarse, pero sin llegar al enojo generalizado. El “movete, Boca, movete” empezó a sonar como la primera de las canciones de protesta. Sin embargo, lo que parecía otro partido caldeado terminó en una presunta paz por el empate de Milton Giménez, a tres minutos del final.

El clásico, 1 a 1, en una tarde soleada de invierno, quedaría olvidado en el largo historial que componen dos grandes como Boca y Racing si no fuera porque Boca prolongó la peor racha de su historia, que ya acumula 12 partidos sin victorias, incluida la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes. A eso se le suma la estadística de Miguel Ángel Russo: en su tercer ciclo como técnico xeneize, aún no pudo ganar.

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados. La más peligrosa fue de Boca: Edinson Cavani intentó de taco tras un córner y Facundo Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner. El equipo de Gustavo Costas tuvo más la pelota, pero no supo traducir ese dominio ni en el resultado ni en jugadas claras.

La misma tónica tuvo el segundo tiempo: los dos intercambiaron golpe por golpe en medio de la ansiedad y el murmullo de la Bombonera. Y todo se complicó cuando Racing logró ponerse en ventaja con un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Faltaban 15 minutos y Boca reaccionó. Nadie sabe si porque efectivamente hubo una reacción del equipo o porque Racing, casi al instante de haberse puesto en ventaja, se replegó. Tras varios intentos frustrados, el equipo de Russo encontró la igualdad y algo de alivio sobre los 43 minutos, gracias a un cabezazo de Giménez luego de un centro exquisito de Leandro Paredes desde el sector derecho. En este pésimo momento, pareciera que Boca solo tiene eso: la pelota parada en los pies de Paredes, una garantía de peligro para el rival y un contraste notable con todo lo que hace el equipo.