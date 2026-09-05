¿Boca puede quedarse afuera de la Copa Argentina por un reclamo de Vélez?

En la cancha, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 2 de septiembre, Boca dejó en el camino a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina después de un empate sin goles en los 90 minutos y con una definición por penales en la que se impuso 4-3, con dos penales atajados por su arquero. Pero este partido podría continuar en los escritorios de la Asociación del Fútbol Argentino. Los de Liniers quieren presentar un reclamo porque argumentan una infracción reglamentaria de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena: firmaron planilla seis futbolistas extranjeros y el reglamento solamente permite que sean 5.

Hubo seis jugadores nacidos fuera de la Argentina en la planilla de Boca: un paraguayo, Angel Romero; dos colombianos, el arquero Álvaro Montero y Sebastián Villa; el chileno Carlos Palacios, el lateral uruguayo Leandro Lozano y el ecuatoriano Enner Valencia. De acuerdo a la reglamentación cada plantel puede tener hasta 6 extranjeros pero solamente 5 pueden firmar en cada partido. De esa lista, solo Romero no jugó ni un solo minuto en Córdoba.

Fecha 8 del Torneo Clausura 2026: qué partidos se juegan este sábado y dónde verlos en vivo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Boca, ante la posibilidad de un pedido de Vélez para que se lo sancione por esta irregularidad, esgrime que además del caso de Romero, está el de Villa, quien había tramitado un permiso para jugar en nuestro país sin ocupar cupo. Ese permiso se venció y el jugador tiene turno para realizar el mismo trámite en octubre. Es otra de las cartas en la manga que manejan en el club de la Ribera.

¿Habrá sanción deportiva o simplemente una multa por la desprolijidad administrativa? Eso deberá analizar el Tribunal de Disciplina de la AFA si el lunes Vélez presenta la queja.

De acuerdo a fuentes de la AFA para que la protesta tenga consecuencias deportivas debe haber un beneficio concreto para el equipo que cometió la infracción. Como Romero no ingresó Boca no sacó ventaja alguna.

El artículo 31 sobre el cupo de extranjeros establece en su artículo 1 que "los clubes afiliados directa o indirectamente a la AFA, que militen en la Categoría Primera A, podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) futbolistas extranjeros por cada club. Solo cinco (5) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial".

El partido de Boca por la próxima instancia de la Copa Argentina, los cuartos de final en los que enfrentará a Racing Club de Avellaneda, ya está programado para el domingo 27 de septiembre, en medio de la fecha FIFA.