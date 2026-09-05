Sin paciencia ni proyectos, el fútbol descarta entrenadores

Con la salida de Néstor Pipo Gorosito de San Lorenzo después de haber dirigido sólo 8 partidos, ya suman seis los entrenadores que se quedaron sin club en las primeras siete fechas del Torneo Clausura. Si se toma en cuenta desde que comenzó el año, son 25 los técnicos que se alejaron de su cargo, entre ellos el Chacho Coudet y Marcelo Gallardo de River, Claudio Úbeda de Boca, Gustavo Costas de Racing y Gustavo Quinteros de Independiente. Ante este panorama desolador para los directores técnicos del fútbol argentino, surge la pregunta: ¿Por qué los clubes cambian tantos técnicos?

Resultadismo. Una de las principales causas que provoca falta de paciencia con los cuerpos técnicos es el resultadismo que conlleva la cultura futbolera argentina. Una racha negativa de resultados o una derrota en un partido de eliminación directa, puede llevar a proyectos que eran respaldados por los hinchas y la dirigencia a la debacle. Al entrenador se lo suele exponer como máximo responsable de las derrotas del equipo y como la parte más reemplazable.

Un formato que no ayuda. Al no funcionar como una liga tradicional, en la que se corona el que obtiene más puntos después de jugar contra todos los equipos, el formato actual se presta también para estos ciclos explosivos y fugaces: no importa el que suma más puntos sino el que llega entre los ocho que clasifican a la fase de play-off. Un equipo puede acumular muchos puntos para finalmente perder en el primer partido de eliminación directa y quedar afuera de todo.

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Esto afecta de manera más directa a los equipos grandes. Entre los últimos cuatro campeones no figura ninguno de la élite, y dos de los que se coronaron nunca habían logrado un título, como Platense y Belgrano de Córdoba.

Esta situación acorta la paciencia de los hinchas de los clubes más populares del país por la falta de títulos y pone todavía más presión sobre los cuerpos técnicos, dirigentes y jugadores para conseguir éxitos lo más rápido posible.

El juego de la dirigencia. Esta situación de puerta giratoria de los entrenadores se ve exacerbada por cómo actúan los dirigentes, que ponen a los técnicos como un escudo para protegerse de las críticas de la hinchada y los terminan echando para demostrar que el club está haciendo algo para revertir una mala situación.

Pero cambiar de DT tampoco es la solución de un proyecto deportivo fracasado. Reemplazar un técnico no es sólo cambiar de nombre, es modificar el estilo de juego, de método de entrenamiento y de dinámica de grupo, todos estos cambios requieren tiempo y paciencia para tener el efecto esperado, implantar una idea de juego en un plantel no es algo fácil ni que se pueda hacer a las apuradas.

Un fútbol pobre. Viendo todo este panorama podemos entender el porqué de los cortos ciclos de los entrenadores. Mientras tanto los hinchas reclaman equipos que ganen pero también proyectos a largo plazo, creando una encrucijada imposible que lleva al estado actual de nuestro fútbol, donde un técnico que sobreviva un año en su cargo se volvió la excepción y no la regla.