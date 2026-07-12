Boca tiene a su segundo refuerzo con el regreso del colombiano Sebastián Villa

El Vasco Rodolfo Arruabarrena tendrá en las próximas horas a su segundo refuerzo en esta nueva etapa en el club. En las últimas horas Boca llegó a un acuerdo de palabra con Independiente Rivadavia de Mendoza para concretar el regreso del colombiano Sebastián Villa. A los 30 años y después de renunciar al millonario juicio que le había entablado al club que preside Juan Román Riquelme, Villa tendrá su segundo ciclo en el Xeneize donde ya se desempeñó entre 2018 y 2023.

Luego de una conversación telefónica entre las autoridades de Boca y el presidente de la entidad mendocina, Daniel Vila, quien se encuentra en Estados Unidos presenciando el Mundial, las tratativas avanzaron. A tal punto que Villa no viajó con el plantel que integraba dirigido por Alfredo Berti para jugar contra Tigre en Córdoba por la segunda ronda de la Copa Argentina. El colombiano será uno de los mejores pagos del plantel azul y oro.

Por este pase Boca pagará casi 7 millones de dólares. Villa se había ido al fútbol búlgaro en medio de un conflicto con Boca porque había acusaciones de su novia, Daniela Cortés, por violencia de género.

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El colombiano, quien ahora firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas, se peleó con los dirigentes en 2023 y se fue a jugar al Beroe FC de Bulgaria; Poco después le entabló juicio a Boca por 236 millones de pesos más 2 millones de dólares por despido indirecto, diferencias salariales y daños. Ahora renunciará a esa demanda.

No se sabe aún si el delantero, que se quedó sin la convocatoria de su Selección para el Mundial aunque había tenido un gran año en Independiente Rivadavia donde en 80 partidos convirtió 13 goles, formará parte del equipo de Arruabarrena que el jueves 16 se medirá contra Sarmiento de Junín también por Copa Argentina.

Boca ya había incorporado al lateral de Argentinos Juniors, Leandro Lozano, y pretende sumar al arquero de Vélez, Alvaro Montero, ante la prolongada ausencia de Agustín Marchesín quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha.

El 23 de julio el conjunto del Vasco tendrá que enfrentar a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana. Para ese compromiso pretende contar con la mayor cantidad de refuerzos posibles.

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