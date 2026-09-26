El sábado de Alpine en Azerbaiyán fue un desastre. No solo porque ambos pilotos dejaron pasar puntos que parecían seguros, todo por un error de Franco Colapinto, pero además el incidente arrastró al McLaren de Lando Norris, conformando un cuadro que convirtió a la escuderia francesa y al piloto argentino en particular en tdendencia mundial en redes.

Y Flavio Briatore, el jefe de Alpine, habló del error de Franco, consideró que lo que hizo "fue una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia, todo un combo por el manifestó sentirse "muy decepcionado".

"Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato", señaló el italiano en declaraciones a la prensa, a la vez que afirmó: "Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”.

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“Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo todo el fin de semana. Y pido disculpas también a Lando y a McLaren por arruinar su carrera”, señaló Briatore.

¿Habrá sanciones puertas adentro?

Sin embargo, fue llamativa la parte final de la declaración de Briatore a la prensa, porque no descartó que Alpine pueda tomar "medidas" contra el piloto argentino, aunque no reveló cuales podrían ser, tal vez económicas o de qué magnitud.

“Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”, se despidió el siempre polémico italiano. Veremos entonces si el tema para Colapinto termina con los 5 puestos de penalización que el impusieron los comisarios de la FIA para la próximo grilla de largada en Malasia, o si en el seno interno de Alpine sufre algún otro tipo de "amonestación".

Ya había sido una semana complicada en Alpine, porque el mismo Briatore había cuestionado en la semana que, como consecuencia de maniobra de Gasly en relación con Colapinto, el francés "había sido atacado en redes sociales" con una enorme cantidad de 'haters' que Briatore vinculó con el fanatismo de los argentinos por Colapinto. Incluso amenazó con prohibir que el argentino vuelva a tener contacto con la prensa si esas campañas de agravios en redes se extendían.

HB