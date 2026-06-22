Cábala y ritual: la foto de Tapia con Messi y De Paul antes de enfrentar a Austria.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a compartir en sus redes sociales la tradicional imagen junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul junto antes que comienzo el partido ante Austria. En los días previos hubo dudas sobre si el capital argentino se iba a prestar para la foto nuevamente, una vez conocidas las judiciales que lo tienen al presidente de la AFA como protagonísta.

La foto, en la que los tres aparecen tomando mate, se convirtió en un ritual desde la Copa América de Brasil 2021, torneo en el que la Selección argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos y dio inicio a una etapa histórica donde se consagró con la Copa del Mundo en 2023.

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