Colapinto brilló: larga en octava posición en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto, piloto de Alpine, tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y consiguió la octava posición para la largada en la carrera de hoy.

La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que la primera fila la completa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto tuvo un buen inicio en la clasificación, ya que en la Q1 se mostró muy firme y terminó en la décima posición, gracias a su registro de 1:29,684, para avanzar a la siguiente tanda clasificatoria.

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En la Q2 Colapinto volvió a lucirse, ya que en su primer intento giró en 1:28,975, lo que le permitió finalizar en la novena colocación para meterse en la Q3, repitiendo lo hecho este viernes en la clasificación para la carrera sprint.

Finalmente, en la Q3 el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:28,762, que le permitió finalizar por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), para así obtener en octavo lugar de cara a la largada en la carrera de hoy, programada para las 17.

En esta carrera, Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1 luego de lo que fue su gran actuación en el GP de China hace poco más de un mes, en el que terminó décimo.

La actividad para Colapinto había comenzado más temprano con la carrera sprint, donde pese a largar octavo terminó en el décimo puesto y no pudo sumar.

Colapinto inició el sprint con la ilusión al máximo, ya que había largado octavo gracias a la gran clasificación que tuvo el viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en esa batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.

Primeros. El joven piloto italiano Kimi Antonelli ganó la pole position al superar por 0.166 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por 0.345 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La nueva estrella de Mercedes firmó así su tercera pole consecutiva en un Gran Premio de esta temporada, en la que a los 19 años se ha erigido en el piloto más joven en liderar la Fórmula 1.

Antonelli se resarció de su tropiezo en la carrera esprint horas antes, en la que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri acabaron con el dominio absoluto de Mercedes en las tres primeras carreras del calendario.