Independiente le ganó a San Lorenzo, pero los dos clasificaron a los playoff

Independiente le ganó 2-1 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en un partido cargado de tensión, propio de un cierre de torneo donde cada punto vale oro. El equipo de Avellaneda golpeó en los momentos justos y logró la clasificación a los playoff del Apertura. El Ciclón también pasó a la ronda siguiente a pesar de la derrota: fue beneficiado por Talleres, que le empató a Unión y lo dejó afuera de los ocho primeros.

El Rojo abrió el marcador en el primer tiempo con un contragolpe veloz y eficaz que definió Abaldo. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó en el complemento: empujado por su gente y por la necesidad,

Independiente volvió a mostrar su capacidad para lastimar. En una transición rápida, Abaldo habilitó a Maximiliano Gutiérrez, quien definió con contundencia para ponerse dos goles arriba.

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Independiente logró cortar los circuitos internos de juego de San Lorenzo, presionando en los momentos justos y recuperando rápido para salir de contra. Esa disciplina táctica le permitió sostener la ventaja sin sufrir en exceso, más allá de alguna aproximación aislada del local.

A pesar de la diferencia, el Rojo no se replegó y siguió buscando con ambición el tercer tanto. Pero no llegó. El que convirtió fue San Lorenzo. El ciclón encontró el descuento a través de un tiro de esquina que se embarulló en el área de Rey y aprovechó Herrera. El gol encendió el partido y lo llenó de incertidumbre. Propuso un final intenso.

El tramo final fue de resistencia. San Lorenzo empujó con más ímpetu que claridad, acumuló gente en ataque y obligó a Independiente a defender cerca de su arco. Allí apareció la solidez del equipo visitante, firme en el juego aéreo y concentrado para sostener la ventaja en cada pelota dividida.

Todo se desarrolló en medio de un clima intenso. Un gol más de Independiente no modificaba nada, pero el empate de San Lorenzo hubiera significado incertidumbre en el destino del Rojo, que hubiera dependido del partido de Defensa y Justicia de mañana.

El resultado tuvo un impacto directo en la clasificación: Independiente alcanzó los 24 puntos y se metió en zona de playoffs, desplazando justamente a San Lorenzo, que quedó con 22 en séptima posición. En un torneo corto y parejo, la victoria en este duelo directo resultó determinante.

Al final, el equipo de Avellaneda se quedó con los tres puntos y la clasificación, y el de Boedo, sin puntos pero con la clasificación.