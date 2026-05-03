domingo 03 de mayo de 2026
DEPORTES
Dura caída en la MLS

¿Mufa rosada? Inter Miami estaba 3-0, cayó 4-3 en el clásico con Orlando City y todavía no ganó en 'Nu Stadium'

Los tres primeros partidos de las Garzas en su nueva casa fueron empates, pero la derrota de este sábado fue terrible: el equipo de Leo (partido 100 en USA) y De Paul estaba 3-0 en media hora (Leo hizo el tercero), parecía un paseo, pero se cayeron y el argentino Martín Ojeda lo empató con un triplete. Encima lo perdieron en el tercer minuto de descuento...

Festejo de jugadores de Orlando con la tribuna tras la victoria
Festejo de jugadores de Orlando con la tribuna tras la victoria | AFP

Si la derrota de este sábado de Inter Miami no fue una de las más dolorosas de Lionel Messi en toda su carrera pega en el poste... Es que resulta casi imposible explicar cómo hizo el equipo rosa de Leo y De Paul para perder un clásico ante Orlando City, cuando estaban 3-0 a los 33 minutos del primer tiempo y el trámite amagaba para goleada histórica... Además de primera victoria en el novísimo Nu Stadium, que hasta ahora trajo poca suerte y no registra festejos en cuatro choques como locales...

Todo parecía "color de rosa" en media hora del llamado 'clásico del sol', pero se vino la noche, y la caída 4-3 representa un cachetazo terrible para el equipo que acaba de despedir a Mascherano, dirigido esta vez por otro argentino, Guillermo Hoyos.

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Lionel Messi en el partido contra Orlando City 1
Leo cumplió, gol y asistencia, pero la defensa rosa fue un flan y en Orlando brilló el entrerriano Martín Ojeda.

Leo cumplió, hizo un gol, el tercero y dio una asistencia, en el que era además su partido 100 con el equipo del sur de Florida. Su gol fue brillante, de zurda desde fuera del área para superó al portero de Orlando, Maxime Crepeau, y estampar el 3-0.

Ian Fray había abierto el marcador para Miami en el minuto 4 y el venezolano Telasco Segovia amplió la ventaja en el minuto 25. Sin embargo, el argentino Martín Ojeda se convertiría de ahí en más en una pesadilla para la defensa de Inter Miami, y anotó primero a los 39 con un brillante disparo de larga distancia. Luego con otro bombazo desde el borde del área en el minuto 68. Y ahí ya los 'Beckham Boys' empezaron a mirarse con desesperación porque veían la que se venía. Faltaba que el mismo Ojeda marcara, de penal, el empate a los 79. Lleva 7 goles en 11 encuentros el exdelantero de Godoy Cruz, en gran temporada, pero faltaba la estocada final.

Ya en el descuento, tercer minuto del alargue, Tyrese Spicer paró una pelota a la espalda de los centrales de Miami y definiendo entre las piernas del portero Dayne St. Clair. Pesadilla rosa, todos los hinchas de las Garcas a casa con la cara larga y el Nu Stadium se parece cada vez más al No (ganamos) Stadium.

HB

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