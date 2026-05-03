¿Mufa rosada? Inter Miami estaba 3-0, cayó 4-3 en el clásico con Orlando City y todavía no ganó en 'Nu Stadium'

Si la derrota de este sábado de Inter Miami no fue una de las más dolorosas de Lionel Messi en toda su carrera pega en el poste... Es que resulta casi imposible explicar cómo hizo el equipo rosa de Leo y De Paul para perder un clásico ante Orlando City, cuando estaban 3-0 a los 33 minutos del primer tiempo y el trámite amagaba para goleada histórica... Además de primera victoria en el novísimo Nu Stadium, que hasta ahora trajo poca suerte y no registra festejos en cuatro choques como locales...

Todo parecía "color de rosa" en media hora del llamado 'clásico del sol', pero se vino la noche, y la caída 4-3 representa un cachetazo terrible para el equipo que acaba de despedir a Mascherano, dirigido esta vez por otro argentino, Guillermo Hoyos.

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Leo cumplió, gol y asistencia, pero la defensa rosa fue un flan y en Orlando brilló el entrerriano Martín Ojeda.

Leo cumplió, hizo un gol, el tercero y dio una asistencia, en el que era además su partido 100 con el equipo del sur de Florida. Su gol fue brillante, de zurda desde fuera del área para superó al portero de Orlando, Maxime Crepeau, y estampar el 3-0.

Ian Fray había abierto el marcador para Miami en el minuto 4 y el venezolano Telasco Segovia amplió la ventaja en el minuto 25. Sin embargo, el argentino Martín Ojeda se convertiría de ahí en más en una pesadilla para la defensa de Inter Miami, y anotó primero a los 39 con un brillante disparo de larga distancia. Luego con otro bombazo desde el borde del área en el minuto 68. Y ahí ya los 'Beckham Boys' empezaron a mirarse con desesperación porque veían la que se venía. Faltaba que el mismo Ojeda marcara, de penal, el empate a los 79. Lleva 7 goles en 11 encuentros el exdelantero de Godoy Cruz, en gran temporada, pero faltaba la estocada final.

Ya en el descuento, tercer minuto del alargue, Tyrese Spicer paró una pelota a la espalda de los centrales de Miami y definiendo entre las piernas del portero Dayne St. Clair. Pesadilla rosa, todos los hinchas de las Garcas a casa con la cara larga y el Nu Stadium se parece cada vez más al No (ganamos) Stadium.

HB