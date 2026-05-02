Manuel Buendía: “Debemos terminar vacíos los partidos, darlo todo”

El parquet del estadio de Atenas volverá a crujir distinto. Es que no se avecinan dos partidos más. No puede serlo cuando del otro lado asoma la palabra permanencia. Y ahí está el ‘Griego’, el club histórico de la Liga Nacional de Básquetbol, el más ganador de todos, el que construyó una identidad que supo ser sinónimo de protagonismo, de finales, de noches largas y gloriosas. Hoy, en cambio, le toca habitar otro paisaje, uno menos cómodo, más áspero, donde cada bote pesa y cada tiro parece tener memoria.



Desde el lunes 4 de mayo, frente a Argentino de Junín y al mejor de cinco partidos, Atenas pondrá en juego su lugar. Llegó hasta acá después de una temporada atravesada por cambios, lesiones e inestabilidad. Sin embargo, resistió. Llegó a la última fecha con chances reales de evitar este escenario, hizo su parte, pero los números no lo acompañaron. En ese contexto, donde la historia pesa, pero no juega, emerge el carácter. Y ahí aparece Manuel Buendía como uno de esos jugadores que entienden el pulso del momento y lo traducen en algo tangible, contagioso.

Su voz no esquiva la realidad, pero tampoco se entrega a ella. “Uno no sueña cuando es chico jugar un partido para no descender”, le dice a Perfil Córdoba, con esa mezcla de honestidad y oficio que sólo dan los años. Y en esa frase hay algo más que resignación: hay comprensión, aceptación del contexto y, sobre todo, decisión. Porque Atenas, incluso en este presente distinto, sigue siendo Atenas. Y en noches como las que vienen, donde el margen se achica hasta volverse una línea fina, el empuje colectivo puede cambiarlo todo. Buendía lo sabe. El equipo lo sabe. Y el hincha, también, jugará su papel.

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—¿Qué importancia tiene arrancar de local la serie?

—Tiene mucha ventaja, porque el peso de la localía a la hora de jugar es un plus. Va a ser crucial que la gente nos apoye durante esta serie. Nadie quiere pasar por lo peor.

—¿“La historia de Atenas” es una mochila para afrontar esta instancia?

—Personalmente no. Obviamente que en el día a día se hace un poco más largo, por el hecho de que no es la mejor situación. En lo personal uno va viviendo diferentes factores. Yo confío en mi trabajo, en lo que hago diariamente, me siento bien, confiado con respecto a la situación. Sinceramente no me pesa la historia. Obviamente que va a ser duro. Tenemos que afrontarlo así, estar tranquilos y pensar en cómo nos preparamos para afrontar esta situación. Debemos terminar el partido vacíos, dando todo. Dios quiera que la moneda caiga de este lado. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esté a nuestro alcance, para dejar a Atenas en la Primera división, que es donde tiene que estar.

—Qué fuerte eso de quedar vacíos. Es un concepto importante en el deporte de alto rendimiento.

—Es que con esa idea de darlo todo, de quedar vacíos, fuimos a la última gira, donde necesitábamos ganar en los últimos dos partidos y salió como esperábamos. Después los resultados no ayudaron, pero el compromiso del equipo estuvo hasta el último día, y lo hicimos bien, jugamos un buen básquet. Le ganamos al cuarto de la Liga y al sexto. Afrontamos esta situación con buen básquet, con la confianza alta.

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—¿Qué clase de rival crees que va a ser Argentino de Junin?

-—Durísimo, muy físico, seguramente me irán a buscar toda la cancha. Después, sabemos la falencia que tuvieron durante toda la temporada. Debemos hacer buena preparación para afrontar las desventajas que ellos tienen a la hora de defender.



—¿Qué es lo mejor que tiene Atenas?

—Creo que el compañerismo. Fue algo que siempre lo mantuvimos entre los jugadores. Somos un grupo muy unido, y eso nos ha llevado a estar conectados para afrontar desafíos. Terminamos de una buena manera, conectando con todos los chicos y jugando un buen básquet. Yo creo que eso, hoy, es un plus para brindarse al servicio del equipo y de la situación que vamos a afrontar. Somos responsables de lo que nos toca.



—¿Qué se le puede decir al hincha de Atenas para que acompañe el lunes?

—Que nos apoye. Sabemos que la pasión está. Vamos a dar lo mejor y suma que nos apoyen. Dios quiera que llenen la cancha y puedan disfrutar. Daremos todo para que Atenas siga perteneciendo a Primera.

Cómo se juega la serie

La serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol que afrontará Atenas ante Argentino de Junín comenzará este lunes.

* El ‘Griego’ jugará los dos primeros partidos como local. Será en barrio General Bustos, el 4 y el 6 de mayo, a las 21.

* El tercer partido, primero en Junín, se jugará el domingo 10 de mayo desde las 11.05.

* En caso de ser necesario un cuarto juego, está programado para el 12 de mayo, a las 22.10 en el Fortín.

* Un eventual quinto y decisivo partido, se disputaría el domingo 17 de mayo, a las 11.05 en barrio General Bustos.

Venta de entradas

La venta de boletos se realiza en la sede de Atenas (Alejandro Aguado 775), de 9:30 a 19. Además, se pueden adquirir de forma virtual en la web Básquet.id con un límite de entradas disponibles y con previo registro de datos. El abono para los primeros dos partidos, en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, tiene un valor de 30.000 pesos las plateas y 20.000 las preferenciales. En tanto, el precio por partido es: 20.000 pesos las plateas y 14.000 las preferenciales. Se pueden comprar individualmente en la misma sede, una hora antes del inicio del encuentro. Los menores de siete años ingresan sin cargo.

Antecedentes

Los dos duelos entre Atenas y Argentino de Junín de la fase regular de esta temporada de la Liga Nacional, los ganó el elenco cordobés.

* El primer cotejo fue el 8 de octubre de 2025 en Junín. El ‘Verde’, dirigido en ese entonces por Gustavo Peirone, ganó por 84-66.

* El segundo cotejo fue el 19 de enero de este año, en barrio General Bustos, donde Atenas triunfó por 109-71, ya con la conducción de José Luis Pisani.