Cherie DeVaux lo hizo: con Golden Tempo es la primera mujer entrenadora que gana un Kentucky Derby en 152 años

Son varias las mujeres entrenadores de éxito en el turf estadounidense, como entrenadoras y como jinetes. Sin embargo, en sus 152 años de historia, el Derby de Kentucky, la carrera que cada año inicia la Triple Corona y genera mayor pasión porque Kentucky es un estado que respira hipismo, había sido ganado por un ejemplar entrenado por una mujer. Y los libros recordarán que eso ocurrió el 2 de mayo de 2026, una hazaña lograda por Cherie De Vaux, de 44 años, nacida en Saratoga Springs, trainer de Golden Tempo, un hijo de Curlin que en una atropellada electrizante se quedó este sábado con la edición 152 de la tradicional carrera en Churchill Downs.

La carrera fue especial hasta por los los jinetes, ya que José Ortiz montó a Golden Tempo, que venció casi en el disco a Renegade, uno de los favoritos de la prueba que montaba Irad Ortiz, hermano de José y el habitual líder de las esatdísticas americanas.

Cherie DeVaux lejos está de ser una novata en el training de los Sangre Pura, trabajó muchos años como asistente del mítico Chad Brown, pero su lugar en los libros de historia quedó asegurado al convertirse en la primera mujer en conquistar esta emblemática carrera.

Golden Tempo vence a Renegade en el Kentucky Derby: tremendo final de los hermanos Ortiz en Churchill Downs.

"Sé que era su sueño ganar también, pero sucedió de esta forma y era mi día", dijo José Ortiz sobre la pugna final con su hermano Irad. A su lado Cherie DeVaux, entre todos los flashes, destacaba la labor del jinete portoriqueñ, ellogiando "la enome remontada" que consiguió que desatara Golden Tempo en los 300 metros finales.

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DeVaux emocionada: nunca una mujer trainer había ido a las fotos en el Kentucky Derby (Foto AFP)

"Ahora mismo ni siquiera tengo palabras... Simplemente estoy tan feliz, por Golden Tempo, por José que hizo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico porque el caballo parecía estaba completamente fuera de carrera", afirmó la entrenadora.

"A mí me alegra poder ser una representante de todas las mujeres en todas partes y demostrar que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos", recalcó De Vaux.

La carrera ganada por Golden Tempo inauguró la llamada Triple Corona, que proseguirá en Preakness Stakes (Maryland) el 16 de mayo y cerrará en Belmont Stakes (Nueva York) el 6 de junio.

El antecedente de Jena Antonucci, en Belmont

Jena Antonucci, otra entrenadora de renombre en EE.UU. había conseguido ganar con Arcangelo (Arrogate)el Belmont Stakes en 2023, la tercera joya de la serie) con la monta del jinete venezolano Javier Castellano. Las dos ya tienen asegurado su lugar en el 'Hall of Fame' del turf más poderoso del mundo.

AFP/HB