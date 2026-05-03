¿Ha comenzado la desdolarización?

A medida que se hacen evidentes las consecuencias económicas de la guerra del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán, los responsables políticos de todo el mundo están perdiendo la paciencia. Las recientes reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington lo dejaron meridianamente claro, cuando la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, lamentó la «insensatez» de una guerra que «no nos incumbe».

Pero gran parte del costo recaerá sobre Estados Unidos. Los efectos inmediatos son evidentes: un fuerte aumento en los precios de la gasolina, una inflación que alcanza su nivel más alto en dos años y una creciente preocupación de que, a medida que los consumidores reduzcan sus gastos para compensar el aumento de los costos, el desempleo se incremente. Si bien estas perturbaciones a corto plazo son graves, un riesgo importante que ha recibido menos atención es que el dólar pierda su estatus como principal moneda de reserva y de comercio mundial.

El declive de una moneda de reserva es un proceso lento. La libra esterlina cedió su dominio al dólar estadounidense a lo largo de aproximadamente dos décadas, a partir de la década de 1920. Como ha señalado Barry Eichengreen, el denario romano -posiblemente la primera moneda internacional del mundo- también se devaluó durante un largo período, comenzando cuando el emperador Nerón lo devaluó en el siglo I d. C.

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En última instancia, cualquier moneda internacional depende de la confianza. Fui testigo de ello durante mi etapa como asesor económico principal del gobierno indio bajo el mandato del primer ministro Manmohan Singh. El 5 de agosto de 2011, S&P rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos de AAA a AA+, lo que avivó los temores de una fuga de capitales inmediata. Sin embargo, ocurrió lo contrario: el dinero fluyó hacia la economía estadounidense. Ante la turbulencia global, los inversores confiaron en que Estados Unidos cumpliría con sus obligaciones, sin importar el costo.

Esa confianza, pilar fundamental del poder blando, se está erosionando rápidamente. Samantha Power, exadministradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), destacó este hecho en una reciente conferencia en la Universidad de Cornell, donde criticó la decisión del gobierno de Trump de desmantelar la agencia. La forma abrupta e insensible en que se cerró, afirmó, interrumpió la ayuda humanitaria sin previo aviso, lo que provocó un inmenso sufrimiento entre las poblaciones de todo el mundo que dependían de su continuidad.

El cierre de USAID, junto con las aventuras militares de Trump en Irán y Venezuela y los implacables ataques contra aliados de larga data como Canadá y Dinamarca, ha ensombrecido la posición y la credibilidad de Estados Unidos a nivel global. Esto, a su vez, pone en riesgo el estatus hegemónico del dólar.

Para comprender el costo potencial, consideremos el señoreaje: dado que el dólar goza de confianza a nivel mundial, la Reserva Federal puede imprimir un billete de 10 dólares por menos de siete centavos, y será aceptado a su valor nominal en todo el mundo. Como demostraron imperios desde Roma hasta Gran Bretaña, emitir la moneda líder mundial permite a un país crear valor prácticamente de la nada. Perder esa capacidad frenaría el crecimiento económico.

A menos que la política estadounidense cambie de rumbo, este año podría pasar a la historia como el momento en que el dólar estadounidense comenzó a perder su estatus de moneda mundial.

Esto plantea la pregunta: ¿Qué moneda reemplazará al dólar? El renminbi parece ser el candidato más fuerte. Hace una década, la moneda china ganó credibilidad cuando el Fondo Monetario Internacional la incluyó en la cesta de monedas globales que respaldan los Derechos Especiales de Giro (el activo de reserva del Fondo), pero aún se la consideraba, en general, inferior al dólar. Hoy, la perspectiva de que el renminbi se convierta en la moneda principal ya no parece descabellada.

Sin embargo, la capacidad de China para asumir ese papel global dista mucho de estar asegurada. Como observó el economista Qiao Liu en su libro de 2016, Corporate China 2.0, el país combina un “régimen político autoritario” con arreglos institucionales más flexibles en los que “las relaciones siguen siendo importantes”, un híbrido que no inspira fácilmente el tipo de confianza global que requiere una moneda de reserva.

El presidente chino Xi Jinping parece comprender esta dinámica. En un discurso de 2024, Xi enfatizó la necesidad de internacionalizar el renminbi para fortalecer el poder blando de China, abogando por una “moneda poderosa que pueda utilizarse ampliamente en el comercio internacional, la inversión y los mercados de divisas, y que alcance el estatus de moneda de reserva”. Sin embargo, el principal obstáculo para que el renminbi obtenga dicho estatus —el mantenimiento de los controles de capital— sigue vigente.

La crítica más contundente a las políticas de Trump durante el último año provino de una fuente inesperada: el rey Carlos III. Su discurso ante el Congreso el 28 de abril, pronunciado con el característico ingenio y mesura británicos, transmitió un mensaje claro: Estados Unidos va por mal camino, un camino que podría destruir su posición a nivel mundial.

Sin embargo, había motivos para el optimismo. Los repetidos aplausos bipartidistas que Charles recibió de los miembros del Congreso sugerían que ya eran conscientes de la difícil situación de Estados Unidos.

*Execonomista jefe del Banco Mundial y asesor económico principal del gobierno de la India, es profesor de Economía en la Universidad de Cornell e investigador sénior no residente en la Brookings Institution.

Project Syndicate