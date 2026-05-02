Dirigentes, técnicos y futbolistas: el éxodo post-Mundial del fútbol cordobés

Intenso, vertiginoso y con mucha presión. La dinámica del fútbol argentino se parece demasiado a lo que se ve adentro de sus canchas.

En su frenético devenir, la Liga Profesional se llevó puestos en los últimos tres meses a 11 entrenadores y dos presidentes, y dejó a varios futbolistas al borde de la desocupación. Igual que en el verde césped, cada tanto también aparece algún amague, o una gambeta, porque dólares y euros tientan con un futuro mejor a algunos distintos que todavía deambulan por nuestros rectángulos de juego, y porque las tesorerías de los clubes hacen malabares, y la venta de jugadores es el recurso más a mano para seguir pateando la pelota.

En ese contexto, son varios los protagonistas de los clubes cordobeses que compiten en la Primera División de la AFA que tienen decididos, encaminados o en veremos sus alejamientos para después del Mundial 2026. La cuestión excede las expectativas del próximo mercado de pases, ya que involucra a distintos estamentos del día a día de las instituciones.

VIOLÍN EN BOLSA. Alicio Dagatti anunció que a fin de mes dejará la presidencia de Estudiantes de Río Cuarto, cargo que ejerció por 11 años. /// DIARIO PUNTAL

Canción de Alicio

“No voy a ser candidato a presidente no estar en ninguna lista; ni yo, ni mis hijos, ni nadie de mi familia”. Alicio Dagatti anunció la semana pasada el final de su ciclo como presidente de Estudiantes de Río Cuarto. Tras 11 años como amo y señor del León del Imperio del Sur, el empresario de los frigoríficos resolvió no pugnar por un sexto mandato consecutivo en los comicios del próximo 29 de mayo.

“Sé que dejo la vara alta”, se jactó ‘El Rey de la Carne’, quien desde su asunción en 2015 construyó un estrecho vínculo con la AFA y llevó al club desde el Federal B a la Liga Profesional. “Se quiere ir en ganador, y no quedar pegado a un posible descenso”, aseguran desde la intimidad de la entidad de Avenida España. La medalla del histórico ascenso podría ser su trampolín para incursionar en política.

CON EL BOLSO LISTO. El delantero de Instituto Alex Luna tendría todo encaminado para continuar su carrera en el fútbol francés. /// PRENSA INSTITUTO

Luna de Alta Córdoba

Luego del partido con Estudiantes de La Plata, Alex Luna regresó al campo de juego del Monumental de Alta Córdoba e hizo una larga sesión de fotos junto a su familia. La repetición del ritual con los hinchas, a la salida de la cancha, completó una secuencia que se pareció demasiado a una despedida.

Desde su llegada a Instituto, en enero del año pasado, el delantero jugó 50 partidos y convirtió 14 goles. A comienzos de la presente temporada, la entidad albirroja desembolsó US$ 1.500.000 para comprar el 80% del pase del futbolista, cuya propiedad comparte con Atlético de Rafaela.

Aunque el próximo destino de Luna se mantiene guardado bajo siete llaves, trascendió que un club de Francia podría ser el comprador. Esta operación le permitiría a ‘La Gloria’ afrontar con más aire el parate que deberá afrontar hasta el 16 de julio próximo, la fecha de inicio del Torneo Clausura 2026.

JUGADOR COTIZADO. Matías Alejandro Galarza, uno de los futbolistas de mejor rendimiento de Talleres en el Torneo Apertura. /// CEDOC PERFIL

¿Debut y despedida?

Giovanni Baroni suma 12 partidos en la primera de Talleres, y todo indica que no serán muchos más. Desde su debut en el equipo albiazul, el juvenil mediocampista ha llamado la atención por sus buenos rendimientos, que le valieron la convocatoria a la Selección Argentina Sub 17. Con el elenco que conduce Diego Placente, el morterense fue subcampeón del Sudamericano de Paraguay y sacó boleto para el Mundial de Qatar.

En simultáneo, el Albiazul mejoró el contrato del jugador, lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2028 y fijó una cláusula de salida de US$ 20 millones. Se menciona Europa como probable destino de Baroni, quien podría irse a mitad de año o mantenerse seis meses más en el club de barrio Jardín.

Matías Alejandro Galarza, muy codiciado en el mercado de pases veraniego, es otro de los futbolistas de la ‘T’ que podría emigrar en breve. ¿Carlos Tevez? Su futuro es una incógnita, más allá de que el presidente Andrés Fassi planteó su intención de encaminar una continuidad del DT. “Tiene la invitación para seguir”, declaró el directivo sobre ‘El Apache’.

¿REINA O ABDICA? La continuidad de Ricardo Zielinski después del Torneo Apertura es un tema del que se empieza a hablar en Belgrano. /// PRENSA BELGRANO

El Ruso y El Chino

A fines del año pasado, Ricardo Zielinski le puso fecha de vencimiento a su segundo ciclo como entrenador de Belgrano: “Vine para ayudar en un momento especial, porque estábamos complicados desde un montón de aspectos. Belgrano es especial para mí, pero 2026 va a ser el último año que voy a dirigir en el interior”. Con 260 partidos al frente del conjunto celeste,

‘El Ruso’ es parte de la historia grande del club de Alberdi, por el ascenso desde la B Nacional en 2011, el subcampeonato del Torneo Inicial 2012 y las clasificaciones para las Copa Sudamericana 2013 y 2016. Su presente en la ‘B’ transita con el respeto y el cariño de los hinchas intactos, aunque sin la unanimidad respecto a su aura de indiscutido.

En la intimidad belgranense no se descarta que en el receso pre-mundialista pueda anticiparse la abdicación del DT a favor de su ayudante de campo Juan Carlos Olave, otro de los íconos del recordado ascenso ante River. Una pista se desprende de otra de sus afirmaciones previas a la última Navidad: ‘La idea es ayudar, y cuando ya no lo pueda hacer, me iré a mi casa’.

¿Y Lucas Zelarayan? En la última ventana de fichajes su nombre sonó como posible refuerzo de ‘El Millonario’, y actualmente está en el radar de clubes de México y Brasil. En la cancha, el jugador ha lucido fastidioso debido a la falta de sintonía con la mayoría de sus compañeros, y también se ha quejado respecto a la ausencia de protagonismo de El Pirata. A un año de la próxima renovación de autoridades, una posible salida de ‘El Chino’ acarrearía un gran dolor de cabeza para la gestión de Luis Fabián Artime.

FUTURO INCIERTO. Ricardo Centurión, quien llegó a Racing de Nueva Italia como ‘refuerzo estrella’, estaría en la mira de Newell´s Old Boys. /// PRENSA RACING

Bonus track: Centurión

Racing de Nueva Italia, el único representante del fútbol cordobés en la Segunda División de la AFA, no escapa a las generales de la ley. La noticia del posible éxodo de Ricardo ‘Ricky’ Centurión sacudió la rutina académica en los últimos días, y planteó un gran interrogante a futuro inmediato.

Según trascendió, el jugador fue ofrecido por su representante a Newell´s Old Boys de Rosario, equipo de la Liga Profesional que dirige el cordobés Frank Darío Kudelka. Centurión suma 10 encuentros en Racing, donde llegó como ‘refuerzo estrella’ a principios de la actual temporada.