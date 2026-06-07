Colapinto, incómodo en Monaco: sale 14º

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 y largará decimocuarto en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que se disputará hoy a las 10 de la Argentina.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Mónaco, sexta cita de las veintidós de la temporada de Fórmula 1, después de haber dominado la sesión de clasificación de ayer en las calles del Principado. Antonelli irá en busca de su quinta victoria consecutiva.

La clasificación comenzó muy complicada para Colapinto, quien no había podido redondear buenas actuaciones en las sesiones de entrenamientos que se llevaron a cabo durante el viernes y la mañana de ayer.

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Pese a estar durante gran parte de la Q1 en puestos de eliminación, el argentino logró registrar un gran tiempo cuando quedaban solo tres minutos, mientras que unos segundos después se vio beneficiado por un choque del brasilero Gabriel Bortoleto que provocó una bandera roja.

Esto obligó a los otros pilotos que estaban en vuelta rápida a que levantaran el pie del acelerador. Una vez que se reanudó la actividad no pudieron girar con comodidad por la acumulación de monoplazas en el circuito, por lo que Colapinto accedió a la siguiente tanda clasificatoria.

Ya en la Q2, el argentino pudo registrar un mejor tiempo de 1:14,573, aunque no fue suficiente y terminó a poco más de 200 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien sacó el último boleto para la Q3.

De esta manera, el argentino comenzará la carrera de hoy en el decimocuarto lugar y tendrá que apostar a un golpe de suerte si quiere sumar puntos en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole quedó en manos de Antonelli, gracias a su tiempazo de 1:12,051 que le permitió sacarle 43 milésimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

A su vez, la segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes comenzarán tercero y cuarto respectivamente.