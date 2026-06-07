Joyas ocultas para no perder de vista

Los mundiales históricamente fueron escenarios para la aparición de figuras inesperadas que permanecían ocultas. Ejemplos como el de James Rodríguez con Colombia en Brasil 2014 o Youssef En-Nesyri con Marruecos en Qatar 2022 dan cuenta de esto. Estos son algunos de los jugadores que pueden ser protagonistas del próximo Mundial, más allá de los ya reconocidos.

Yan Diomande

Selección: Costa de Marfil

Edad: 19

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Posición: extremo izquierdo

Equipo: RB Leipzig

El extremo marfileño que fue traspasado el año pasado desde el Leganés al RB Leipzig, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Esta temporada sumó 13 goles y 10 asistencias. Se destaca por su velocidad, gambeta y efectividad de cara al gol. El Liverpool ya puso la mira en el joven atacante buscando adquirir su pase por una cifra que podría superar los 100 millones de euros.

Costa de Marfil no clasificaba al mundial desde hace 12 años y esta joven estrella es su mayor esperanza para llegar lejos en el torneo.

Zion Suzuki

Selección: Japón

Edad: 23

Posición: arquero

Equipo: Parma

Nacido en New Jersey, Estados Unidos, de padre ghanés y madre japonesa, Suzuki se mudó a una corta edad a Saitama, Japón. Juega actualmente en el Parma de la Serie A donde es titular, mantuvo 6 vallas invictas en 22 partidos haciendo una gran campaña en un equipo recientemente ascendido que lucha por mantener la permanencia. Sus grandes características son su juego con los pies saliendo habitualmente del área para distribuir la pelota, su dominio de área siendo uno de los arqueros que más centros descuelga de la Serie A y su altura de 1,90.

Japón, que viene de hacer un gran mundial en 2022 venciendo a titanes como Alemania y España en fase de grupos, y siendo eliminado por el semifinalista Croacia en octavos de final, encuentra en este arquero una jerarquía con la que no contaba en la edición anterior.

Rayan

Selección: Brasil

Edad: 19

Posición: extremo derecho

Equipo: Bournemouth

Nacido futbolísticamente en Vasco da gama, el joven brasileño, después de una sola temporada en el Brasileirao fue traspasado al Bournemouth de la Premier League, el equipo de scouting del equipo inglés lo describió como “un talento generacional”. Esta temporada convirtió 7 goles y 2 asistencias en 16 partidos, se destaca por sus letales desmarques sin pelota y su gambeta veloz al estilo brasileño.

Este mundial Brasil buscará un record histórico, el sexto campeonato del mundo, y Rayan es una de las caras nuevas que convocó Carlo Ancelotti para lograr este sueño.

Rayan Cherki

Selección: Francia

Edad: 22

Posición: Enganche

Equipo: Manchester City

Nacido en Lyon de padre Argelinos, fue traspasado al Manchester City a fines del año pasado por 35 millones de euros. Pep Guardiola lo describió como “uno de los jugadores más talentosos que he visto”. El joven Francés lleva 10 goles y 15 asistencias convertidas esta temporada y se ha ganado un puesto en el 11 titular de la selección francesa.

Francia, que en 2022 quedó a las puertas de su tercer campeonato del mundo, buscará en esta edición superar la actuación de Qatar y Cherki se perfila como una de las figuras.