En un ensayo ante casi 100 mil personas, la Selección ganó y mostró algunas ideas

Estos amistosos previos al Mundial siempre son traicioneros. La mayoría, en rigor, están condenados al olvido, a esos partidos que nadie recordará en algunas semanas. Y si se los recuerda, es porque fueron una trampa. O por alguna lesión imprevista, como la que le sucedió a la joya alemana Lennart Karl, o porque el equipo exhibió más preguntas que respuestas, o más errores que aciertos.

Bueno, el triunfo de la Selección ante Honduras en Texas no tuvo nada de todo eso, lo cual es un triunfo en sí mismo. Pero además fue la bendición para algunos jugadores que probablemente no jueguen el Mundial, pero debutaron con la camiseta del equipo nacional: los jugadores de Santiago Beltrán y Joaquín Freitas y el de Boca, Tomás Aranda. Y ahí está la magia de la noche de Texas ante ¡91 mil personas! La gestión Scaloni ya está pensando en el mediano y largo plazo, más allá de lo que suceda en este Mundial. Quizás se trate del único proyecto nacional a largo plazo que tiene este país: nuestra selección. Algo impensado hace tan solo ocho años, cuando en Rusia 2018 todo era improvisación.

Obviamente que quedan algunos interrogantes –qué pasará con Dibu Martínez, quiénes serán los laterales–, pero sobre todo quedan conclusiones: Giuliano Simeone parece afianzado en el equipo, Barco puede ser el Molina de este Mundial, Lo Celso está en la lista por algo más que una recompensa por haberse perdido Qatar 2022 por lesión.

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En los dos goles hubo una intervención de Lo Celso. En el primero, que lo marcó Lautaro Martínez de penal –un foulcito que si fuese en el torneo argentino generaría discusiones de varios días y hasta la teoría conspiranoica de Chiqui Tapia contra tal o cual equipo–, Lo Celso casi hace un golazo hermoso, pero el travesaño lo evitó. Después vino Lautaro Martínez y definió como sabe hacerlo.

Pero lo mejor de la Selección anoche fue el segundo gol, la jugada que construyeron Lo Celso, Lautaro y la llegada y definición de Giuliano Simeone por derecha. Ahí, en esos segundos, puede estar la ilusión que nos convoque.

Balerdi se desgarró y asoma Senesi

Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento de la Selección y quedó marginado de la lista mundialista. Ahora, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni deberá elegir a su sustituto la prelista de 55 jugadores. Todo indica que Marcos Senesi aparece como el principal candidato a reemplazarlo.

El exdefensor de San Lorenzo corre con ventaja por su presente en la Premier League, donde viene de una muy buena temporada en el Bournemouth.

Senesi había quedado afuera de la nómina de 26 justamente en la pulseada con Balerdi, quien fue elegido como alternativa natural para Cristian Romero como primer marcador central. La lesión del zaguero del Olympique de Marsella reabrió la puerta para el futbolista de 27 años.

Además de Senesi, los otros zagueros dentro de la prelista son Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo, aunque ninguno parece tener el mismo consenso.