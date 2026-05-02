Colapinto largará octavo en el sprint

Franco Colapinto cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en un destacado octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320. En la práctica libre previa al sprint, Colapinto había quedado en 11º lugar.

En el Autódromo Internacional de Miami, escenario de la competencia, el piloto de Pilar superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar.

En las primeras posiciones, el británico de McLaren, Lando Norris, se quedó con la pole, con un tiempo de 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint de hoy, que comenzará a las 13, por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

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Norris, vigente campeón mundial, superó a Antonelli por 222 milésimas de segundo. “Siempre me ha gustado Miami, dentro y fuera de la pista. Es un gran inicio del fin de semana”, se felicitó el británico, quien logró en este circuito en 2024 su primera victoria en la Fórmula 1.

El tercer lugar lo logró el australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, en una tarde de fuerte calor en el Autódromo Internacional de Miami.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó en cuarta posición y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el top 5 de la parrilla.