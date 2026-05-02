Copas: la revelación de Independiente Rivadavia, la buena racha de River y la decepción de Racing

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores finalizó este jueves y los seis equipos argentinos que la disputan, Boca, Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús y Rosario Central, mantienen la ilusión de avanzar a los octavos de final.

El mejor posicionado es el sorprendente Independiente Rivadavia, que luego de las primeras tres fechas tiene puntaje ideal en el Grupo C y tiene prácticamente asegurada la clasificación. El equipo mendocino, que el año pasado ganó la Copa Argentina, atraviesa el mejor momento de su historia y también lidera la Zona B del Torneo Apertura con 33 puntos.

Tras ganarle como local al Bolívar de La Paz y a Fluminense en su propia versión del Maracanazo, la Lepra mendocina liderada por el colombiano Sebastián Villa tuvo como víctima al Deportivo La Guaira, al que goleó 4-1 en el Estadio Malvinas Argentinas.

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Lidera con nueve puntos el Grupo C, mientras que los venezolanos marchan terceros con tres unidades, por debajo del Bolívar, que a la misma hora le ganó 2-0 a un Fluminense ahogado en el Hernando Siles, en la altura de La Paz.

Boca, por su parte, había tenido un gran arranque producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, aunque en su última presentación perdió en Brasil contra el Cruzeiro y ahora marcha segundo con seis unidades.

En el Grupo A, Estudiantes, vigente campeón del fútbol argentino, todavía no brilló en esta Copa Libertadores, aunque con lo que hizo le alcanzó para ubicarse segundo con cinco puntos, solo por debajo de Flamengo de Brasil.

Sin dudas, una de las grandes sorpresas en esta Copa Libertadores es Platense, que está segundo en el Grupo E con seis puntos, solo por debajo del Coritnhians de Brasil, y le saca cinco a sus escoltas, que son Peñarol de Uruguay (equipo al que derrotó de visitante) y a Independiente Santa Fe de Colombia.

En el Grupo G, Lanús pudo reponerse después de la derrota ante Mirassol de Brasil en su debut y ahora está segundo con seis puntos, gracias a las victorias frente a Liga de Quito de Ecuador y Always Ready de Bolivia.

Por último, en el Grupo H, el Rosario Central de Di María comparte el liderazgo con siete puntos junto a Independiente del Valle de Ecuador.

La otra copa. La tercera fecha de la Sudamericana finalizó este jueves y dejó ubicado al River del Chacho Coudet como el equipo argentino que mejor inicio tuvo, ya que este jueves le ganó 1-0 como visitante a Bragantino de Brasil para llegar a siete puntos y mantener el liderazgo en el Grupo H.

El otro equipo argentino que lidera su grupo es San Lorenzo, que tras igualar 1-1 contra el Santos de Neymar llegó a las cinco unidades, una más que su escolta, que es Deportivo Cuenca de Ecuador.

Los otros dos equipos que terminaron esta fecha en puestos de clasificación a la próxima fase son Deportivo Riestra y Tigre, con cuatro puntos cada uno, aunque ambos marchan segundos y en caso de continuar así deberían disputar los playoffs para avanzar a los octavos de final.

La gran decepción en lo que va de esta Copa Sudamericana es Racing, que atraviesa un flojísimo momento que incluso mantiene en la cuerda floja a su director técnico, Gustavo Costas. La Academia, que solo ganó uno de sus últimos siete partidos, está tercero en el Grupo E con cuatro puntos.

Finalmente, en el Grupo G está Barracas Central, que empató todos sus partidos y figura último con tres puntos, aunque los otros equipos de su zona solo le sacan una unidad.

De los seis equipos argentinos que dicen presente en esta edición de la Copa Sudamericana los únicos que la ganaron fueron San Lorenzo en 2002, River en 2014 y Racing en 2014, mientras que Tigre alcanzó la final en el 2012.