Colapinto merodea los últimos lugares

Franco Colapinto sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear ayer una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Pilar terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Desde el comienzo de la práctica libre 1 se notó que la jornada iba a ser una pesadilla para los pilotos de Alpine, ya que terminaron en las últimas posiciones y muy lejos del resto. Colapinto había quedado a dos segundos y medio del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó incluso por debajo suyo.

La gran sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde el británico Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293.

El siete veces campeón del mundo fue escoltado por su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien terminó a 74 milésimas, mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quedó segundo en la FP1 y 12° en la FP2.

El Gran Premio de Azerbaiyán es una pista que le trae muy buenos recuerdos a Colapinto, ya que fue justamente en el Circuito Callejero de Bakú donde consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, cuando corría para la escudería británica Williams.