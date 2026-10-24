Colapinto: una práctica discreta y penalización de diez posiciones

Franco Colapinto, piloto de Alpine, redondeó una discreta actuación y terminó decimoséptimo en la práctica libre 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Colapinto registró un mejor tiempo de 1:38,121, para quedar a dos segundos y 69 milésimas del líder de la sesión, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La sesión comenzó con una mala noticia para el argentino, ya que se confirmó que recibió una penalización de 10 posiciones para la largada en la carrera de mañana por un cambio en la unidad de control electrónico tras sus problemas en el GP de Singapur hace dos fines de semana.

En este contexto, Colapinto estuvo lejos de brillar en el Circuito de las Américas de Austin al finalizar en las últimas posiciones, solo por delante de los Cadillac, los Williams y del Audi del brasileño Gabriel Bortoleto.

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De todas maneras, la sesión no fue nada buena para Alpine en general debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó en el 15º lugar.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el primer puesto quedó en manos de Leclerc, quien giró en 1:36,052 para sacarle 84 milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen.

El top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), además del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este fin de semana podría consagrarse campeón.