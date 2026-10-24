Messi revolucionó a Oviedo al recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi fue reconocido ayer con el Premio Princesa de Asturias, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, Messi obtuvo el premio tras ser recibido por la princesa Leonor, quien posó junto a los galardonados en la previa de la ceremonia.

El jugador que a principios de octubre protagonizó una emotiva despedida en la Selección argentina, fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario, mientras que, además, el jurado destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables.

El jurado tuvo en cuenta además que Messi es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol e hizo énfasis en su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

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Messi llegó el jueves a España, donde fue recibido por miles de fanáticos y rompió el protocolo para acercarse a firmar autógrafos y cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Por haber sido galardonado con este premio, Messi recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

El consejo del padre. Previo a la ceremonia, Messi recordó cómo Jorge, su padre, esperaba esta distinción: “Él estaba muy ilusionado con este premio”. Además, Leo reveló el consejo que siempre le dio desde muy chico y que implementó en toda su carrera: “Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo me fuera en un partido o entrenamiento, nunca deje de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”.

La pelota sigue rodando. Tras recibir el Premio Princesa de Asturias, Messi regresó a Estados Unidos para liderar al Inter Miami en su visita de hoy ante el New York Red Bulls por la MLS.

La Pulga llegará a tiempo al Sports Illustrated Stadium para una cita crucial de las Garzas, que buscan prolongar la racha de tres victorias al hilo y afianzarse en la lucha por la ventaja de localía en los playoffs.

Triunfos ante DC United, New York City FC y Atlanta United ponen al Inter en inmejorable posición para asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este y la tabla general, un objetivo primordial de cara a las eliminatorias.

Antes de viajar a España, Messi participó de una práctica abierta a los hinchas en el Nu Stadium, en Miami, en uno de los dos entrenamientos que tuvo durante la semana.