sábado 24 de octubre de 2026
DEPORTES
Euforia popular

Messi revolucionó a Oviedo al recibir el Premio Princesa de Asturias

El futbolista argentino fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. Acompañado por Antonela Roccuzzo, recordó el consejo de su padre, fallecido hace poco más de dos meses, que marcó su carrera: nunca dejar de intentar, aunque salga bien o mal, siempre hay una jugada más. Tras el reconocimiento, Messi regresó a Estados Unidos para liderar al Inter Miami en su visita a New York Red Bulls, por una nueva jornada de la MLS.

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DESDE ASTURIAS. El Premio, la euforia de la gente y Antonella. | Cedoc

Lionel Messi fue reconocido ayer con el Premio Princesa de Asturias, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, Messi obtuvo el premio tras ser recibido por la princesa Leonor, quien posó junto a los galardonados en la previa de la ceremonia.

El jugador que a principios de octubre protagonizó una emotiva despedida en la Selección argentina, fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario, mientras que, además, el jurado destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables.

El jurado tuvo en cuenta además que Messi es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol e hizo énfasis en su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

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Messi llegó el jueves a España, donde fue recibido por miles de fanáticos y rompió el protocolo para acercarse a firmar autógrafos y cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Messi recibe el premio Princesa de Asturias

Por haber sido galardonado con este premio, Messi recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

El consejo del padre. Previo a la ceremonia, Messi recordó cómo Jorge, su padre, esperaba esta distinción: “Él estaba muy ilusionado con este premio”. Además, Leo reveló el consejo que siempre le dio desde muy chico y que implementó en toda su carrera: “Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo me fuera en un partido o entrenamiento, nunca deje de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”.

La pelota sigue rodando. Tras recibir el Premio Princesa de Asturias, Messi regresó a Estados Unidos para liderar al Inter Miami en su visita de hoy ante el New York Red Bulls por la MLS.

La Pulga llegará a tiempo al Sports Illustrated Stadium para una cita crucial de las Garzas, que buscan prolongar la racha de tres victorias al hilo y afianzarse en la lucha por la ventaja de localía en los playoffs.

Triunfos ante DC United, New York City FC y Atlanta United ponen al Inter en inmejorable posición para asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este y la tabla general, un objetivo primordial de cara a las eliminatorias.

Antes de viajar a España, Messi participó de una práctica abierta a los hinchas en el Nu Stadium, en Miami, en uno de los dos entrenamientos que tuvo durante la semana.

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