Cómo opera la mística y la sensación de comunidad en nosotros

Cantar el himno, vestir la camiseta, abrazarse después de un gol o salir a la calle a festejar no son gestos aislados. Son rituales compartidos. Y los rituales tienen un enorme valor psicológico: generan sincronía emocional.

La mística no nace solamente del resultado deportivo. Nace del ritual colectivo. De saber que millones de personas están sintiendo lo mismo al mismo tiempo. En un contexto cotidiano marcado por la fragmentación y la individualización de la vida, esa experiencia compartida funciona como un poderoso regulador emocional. Nos devuelve, aunque sea por unas horas, la sensación de pertenencia. De comunidad frente a la soledad. Y eso da calma.

Por eso el verdadero triunfo no es solo deportivo: está en la posibilidad de volver a experimentar el sentimiento de comunidad. A lo largo de la historia, los pueblos se construyeron sobre rituales compartidos. Cuando esos rituales despiertan esperanza y pertenencia, fortalecen algo más profundo que una identidad deportiva.

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La psicología sabe desde hace décadas que uno de los mayores factores protectores de la salud mental es el sentido de pertenencia. No alcanza con tener vínculos individuales. Necesitamos sentir que formamos parte de un “nosotros”. Y ese “nosotros” puede ser una familia, un barrio o un país entero.

Cuando muchas personas sienten lo mismo al mismo tiempo, baja la percepción de soledad y aumenta la de seguridad. El sistema nervioso interpreta que pertenecemos a una red humana que nos sostiene. Que estamos a salvo. Y eso también nos calma.

La identidad colectiva tiene el enorme poder de organizarnos emocionalmente. Durante un Mundial, y en especial en la instancia de una final, dejamos de lado nuestra individualidad (con los problemas personales y las rivalidades internas) y, por 90 minutos, nos entregamos a emocionarnos al unísono. No estoy idealizando el patriotismo. Pero hay momentos en los que un pueblo vuelve a encontrarse consigo mismo. Aparece el ‘nosotros’ por encima de las diferencias. Eso tiene un valor psicológico real.

La psicología social lleva décadas documentando que compartir emociones fortalece los vínculos, favorece la cooperación y aumenta la confianza interpersonal. Por eso, después de grandes celebraciones colectivas nos queda el sentimiento de haber estado “todos del mismo lado”. Esa percepción reduce el aislamiento, que es uno de los principales factores de riesgo para la salud mental. Somos seres profundamente sociales y, nos guste o no, necesitamos de los otros.

Hoy vamos a cantar, respirar y gritar al mismo ritmo. Que las emociones se hermanen ante el orgullo de tener una Selección que lo está dando todo. ¡Vamos Argentina.

*Psicóloga, autora de Frená tu Cabeza y creadora del podcast Psicología al desnudo.