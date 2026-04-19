Con autoridad, Independiente superó a Defensa y se acomodó

Independiente volvió a hacerse fuerte en Avellaneda con un triunfo valioso frente a Defensa y Justicia, al que superó por 3-1 en un partido intenso, cambiante y con momentos de buen fútbol, para sostener su crecimiento en el Torneo Apertura y reafirmar su candidatura a clasificar a los playoff del Apertura.

El Rojo mostró personalidad desde el comienzo. Salió decidido a asumir el protagonismo, presionó alto y buscó lastimar por las bandas, con la movilidad de sus mediocampistas y la referencia ofensiva de Gabriel Ávalos. Ese arranque ambicioso tuvo premio: Independiente encontró el empate tras una acción profunda que terminó en penal y el propio delantero paraguayo lo transformó en gol con seguridad. De esta manera, el equipo de Quinteros logró igualar siete minutos después que Defensa y Justicia se haya puesto 1-0.

Con Ignacio Malcorra como eje creativo y el despliegue de sus volantes para recuperar rápido la pelota, Independiente volvió a instalarse en campo rival y retomó el control territorial. En ese contexto, el Rojo construyó una ventaja que ya no soltó: manejó mejor los tiempos del partido, ocupó los espacios con criterio y defendió con firmeza cuando el rival intentó reaccionar.

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En el complemento, el equipo de Avellaneda mostró madurez. Supo cuándo acelerar y cuándo enfriar el juego, administró la diferencia con inteligencia y cerró los caminos hacia su arco con una estructura sólida. Defensa y Justicia intentó con variantes ofensivas y mayor empuje, pero chocó contra una defensa bien plantada y un rival que entendió cómo jugar con el resultado a favor.

La victoria dejó sensaciones positivas en Independiente. No sólo por los puntos, sino por la respuesta colectiva en un partido exigente ante un rival competitivo. El equipo mostró carácter, orden y eficacia en los momentos clave: tres señales que explican por qué el Rojo sigue creciendo en el torneo y alimenta la ilusión de sus hinchas.