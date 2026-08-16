Cristiano Ronaldo anunció la fecha de su retiro del fútbol profesional y reveló qué hará en el futuro

El fútbol mundial se encuentra ante el principio del fin de una era dorada. En una reveladora entrevista concedida a la revista Vogue, Cristiano Ronaldo anticipó que se encuentra transitando los últimos pasos de su gloriosa etapa dentro de las canchas, señalando abiertamente que la actual temporada podría ser la última de su carrera como profesional.

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"Probablemente este sea mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", expresó el delantero. Consciente del enorme vacío que dejará su partida del deporte de alto rendimiento, el atacante lusitano dejó en claro que la decisión forma parte de una planificación sumamente meditada a lo largo del tiempo, con la cual busca cerrar con broche de oro un camino de más de 25 años caracterizado por la máxima exigencia, la disciplina y el sacrificio constante.

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Los planes para el día después y la vida fuera de las canchas

Respecto a cómo afrontará la transición hacia su vida posterior a la actividad profesional, el delantero portugués abordó el tema de manera muy abierta y transparente: "Tengo mi futuro completamente trazado. Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que es difícil contarte solo una", confesó el astro, admitiendo además que alejarse del fútbol de elite puede generar un fuerte impacto emocional si no se gestiona con inteligencia: "Porque el fútbol podría dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de diversas maneras, no solo una".

"Probablemente este sea mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", expresó el delantero

Entre sus metas inmediatas para esta nueva etapa, remarcó la intención firme de descansar y dedicarse a pasatiempos personales fuera de la alta competencia. "Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, lo que hemos ganado. Porque al fin y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio", concluyó sobre sus deseos para los años venideros.

El último gran récord en el horizonte de la leyenda

Más allá de la inminencia del adiós y de sus planes a futuro, el portugués no pierde el enfoque competitivo y se plantea un desafío monumental antes de concretar su despedida definitiva. El delantero se encuentra a solo 23 anotaciones de alcanzar la histórica y casi inalcanzable cifra de los 1.000 goles en partidos oficiales, un récord sin precedentes que buscará completar durante los meses que le quedan de competencia activa.

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La consecución de esta marca representaría el broche perfecto para una trayectoria legendaria, por lo que, mientras los fanáticos de todo el planeta aguardan con expectativa el desenlace de su última campaña, Cristiano Ronaldo se prepara para competir al máximo nivel posible en cada partido y despedirse en lo más alto de la historia del deporte.

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