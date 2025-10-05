Cruzados: River visita a Central y Boca recibe a Newell’s

Rosario siempre estuvo cerca. Y hoy domingo, al menos en el fútbol, más que nunca: River visitará a Central y Boca recibirá a Newell’s.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, justamente en la cancha a la que volverá hoy.

El Millonario marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empatar los otros seis.

En el otro duelo, Boca y Newell’s necesitan recuperarse. En los últimos tres encuentros, el Xeneize, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba y cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia. Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Clausura y marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.