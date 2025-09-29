Solo San Lorenzo logró ganar en un fin de semana complicado para los grandes. River sufrió un gran golpe por parte de Deportivo Riestra, Boca cayó agónicamente en Florencio Varela y el empate entre Racing e Independiente no le terminó de cerrar a ninguno.

“Deportivo Riestra y el particular Fútbol Argentino”, el análisis de Román Iucht en Cueste lo que Cueste

Los grandes corren desde atrás en un campeonato donde todos se animan a ser protagonistas.

En la edición del lunes de Cueste lo que Cueste también se analizó el debut de la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile. También la estrepitosa caída de Los Pumas.

