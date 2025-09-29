lunes 29 de septiembre de 2025
Con Román Iucht

Derrotas de River y Boca, pálido empate entre Racing e Independiente: la actualidad del Fútbol Argentino en Cueste lo que Cueste

La semana deportiva comenzó en Cueste lo que Cueste, con Román Iucht y equipo, analizando todo lo que dejó la Fecha 11 del Torneo Clausura.

Racing e Independiente empataron el clásico
Racing e Independiente empataron el clásico | @Independiente

Solo San Lorenzo logró ganar en un fin de semana complicado para los grandes. River sufrió un gran golpe por parte de Deportivo Riestra, Boca cayó agónicamente en Florencio Varela y el empate entre Racing e Independiente no le terminó de cerrar a ninguno.

“Deportivo Riestra y el particular Fútbol Argentino”, el análisis de Román Iucht en Cueste lo que Cueste

Los grandes corren desde atrás en un campeonato donde todos se animan a ser protagonistas.

En la edición del lunes de Cueste lo que Cueste también se analizó el debut de la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile. También la estrepitosa caída de Los Pumas.

Reviví el último programa de Cueste lo que Cueste, con Román Iucht.

