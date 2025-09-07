Después de Países Bajos, Colapinto largará en el 17º lugar en Monza

Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, hoy desde las 10. Colapinto marcó una vuelta rápida de 1:19,992, superando incluso a su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a 155 milésimas de acceder a la Q2.

De todos modos, una circunstancia le permitió avanzar un puesto en la grilla: el piloto de RB, Isack Hadjar –que venía de conseguir su primer podio y había clasificado 16°– deberá partir desde el pit lane tras reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

“En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante, creo que perdí una décima”, dijo y agregó: “Igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

Colapinto se refirió a su compañero de equipo, Pierre Gasly: “Estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos. Desde un poco antes de Hungría, yo me sentía que estaba bien con el auto, estaba en confianza. Cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. El pilarense agregó: “Con esto, yo estoy contento”.

Pole. Max Verstappen, vigente cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, logró la pole del Gran Premio de Italia que se disputa hoy. En el feudo italiano de Monza, volcado con Ferrari, el piloto de Red Bull superó al británico Lando Norris, segundo en la general del Mundial, por 77 milésimas de segundo.

El otro McLaren, el del líder del Mundial Oscar Piastri, saldrá en segunda línea junto al Ferrari de Charles Leclerc, vencedor el año pasado en Monza.

“Hemos aportado algunas modificaciones que me han permitido tener un poco más de rendimiento”, explicó Verstappen, que firmó sobre el legendario trazado italiano su quinta pole de la temporada, por solo dos victorias en GP (en Japón y Emilia-Romaña).