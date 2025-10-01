Este martes llegó a su fin la décima fecha del Torneo Clausura y, con solo seis jornadas por disputarse en la fase regular, los equipos comienzan a sacar cuentas en la lucha por los playoffs, la clasificación a las copas internacionales y la pelea por mantenerse en Primera División.

En Cueste lo que cueste, Román Iucht y equipo hicieron el repaso de los resultados, las tablas de posiciones y un profundo análisis del tramo final del campeonato.

Culminó la fecha 10 del Torneo Clausura: resultados, posiciones y tabla anual

Los periodistas remarcaron que el formato actual, con ocho clasificados por zona, permite que un equipo con apenas cinco triunfos en toda la fase regular pueda acceder a la instancia decisiva y hasta consagrarse campeón. “No es justo que alguien pueda ganar solo cinco partidos de veintidós y terminar levantando la copa”, señalaron.

La crítica se extendió a lo cultural y dirigencial. Según el análisis, la resistencia al descenso explica la proliferación de equipos en la Primera División y la creación de torneos “a medida”. “El fútbol argentino no resiste ni siquiera la idea de que un club grande pierda la categoría. Eso genera un campeonato inflado y desnaturalizado”, plantearon.

En cuanto a la competencia actual, los números reflejan la paridad extrema. En la Zona A, entre el segundo y el undécimo apenas hay cuatro puntos de diferencia, lo que provoca que un triunfo pueda catapultar a un equipo a los primeros lugares o, por el contrario, una derrota lo hunda en la tabla. La Zona B no es distinta: con Riestra y Vélez como sorpresas, River, Lanús y San Lorenzo intentan mantenerse en la pelea, mientras Platense aún debe completar un partido pendiente que puede alterar el corte clasificatorio.

Más allá de lo apasionante que resulta la definición, en Cueste lo que cueste insistieron en que la competitividad no necesariamente garantiza justicia. “Este reglamento impone desigualdades, porque no todos juegan contra todos. Es un sistema que permite sorpresas, sí, pero que no asegura que el mejor se consagre campeón”, concluyeron.

