"Por qué perdió River", el análisis de Roman Iucht en Cueste lo que cueste

La eliminación de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras dejó más que un resultado deportivo: abrió el espacio para una reflexión profunda sobre el presente y el porvenir del equipo de Marcelo Gallardo. En su editorial en Cueste lo que Cueste, Román Iucht aseguró que el conjunto millonario “ya había perdido la serie en el primer tiempo del partido de ida”.

El análisis de Román Iucht sobre la eliminación de River

El periodista destacó que la irregularidad fue una constante a lo largo de la campaña continental: en diez partidos, River solo consiguió tres triunfos, con cinco empates y dos derrotas. “Ese recorrido ya anunciaba lo que podía suceder contra un rival de otra jerarquía como Palmeiras”, subrayó.

Iucht recordó que en la Libertadores los equipos se consolidan afuera de casa, como sucedió históricamente con los grandes campeones argentinos, y señaló que a River le costó demasiado mostrarse fuerte en su estadio.

Así fue el último episodio de Cueste lo que Cueste

Más allá del traspié internacional, el analista puso el foco en un problema mayor: la dificultad de River para ganar en el plano local. “Hace tiempo que se le escapan torneos argentinos, copas nacionales y partidos clave como la Supercopa ante Talleres”, apuntó.

Finalmente, el periodista sostuvo que el club necesita dar un paso simbólico pero fundamental: dejar atrás la nostalgia de Madrid 2018. “River debe correrse del pasado para poder proyectar títulos en el futuro. Guardar el recuerdo, rendir tributo a los héroes, pero aceptar que aquello ya fue. La identidad y el sentido de pertenencia son vitales, pero hay que renovar nombres y potenciar al equipo. Con Madrid en el corazón, pero no en el presente”, concluyó.

BP/ff