El box en el Madison Square Garden ya no es lo que era: Jarell Miller ganó, pero le volaron la peluca...

El boxeo ya no es lo que era... Solía escucharse que alguno de los peleadores dijera "voy a matarlo", "le voy a romper los dientes", "lo noquearé en dos rounds", pero seguramente nunca se habrá escuchado antes de subir al ring "voy a sacarle la peluca"... Por ridículo que parezca, es lo que pasó en el duelo de pesos pesados entre el estadounidense Jarell Miller y el nigeriano Kingsley Ibeh, tremendos gigantes en el mítico Madison Square Garden, y que cuando estaban en un áspero cruce en el medio del ring a Miller se le voló la peluca...

Desopilante, la escena parecía escapada de un video de Capusotto, pero tenía más: el carismático nortamericano riéndose de su propio absurdo se sacó el postizo, que se le había desprendido casi completamente con algunos golpes de Ibeh, y lo tiró a la tribuna, que aplaudía azorada sin saber si reír o llorar.

La pelea fue pareja, y Miller pudo con Ibeh en decisión dividida.

Era el segundo asalto. Una ráfaga de Ibeh impactó en la cabeza de Miller, y le sacó el postizo, pero el boxeador de Brooklyn llegó a su esquina, se arrancó la peluca y la arrojó a las tribunas, desatando las risas y la ovación del público.

Jarell Miler festejó su triunfo golpeandose la calva "post-peluca". (FOTO AFP)

"Todo por un maldito shampoo..."

Tras el combate, que terminó ganando por decisión dividida, Miller le echó la culpa de esa insólita situación a "usar un maldito shampoo que encontré en casa de mi madre". Por eso improvisó con el postizo, pero lejos de avergonzarse por esas fotos absurdas, se rio del tema y celebró el triunfo bailando y frotándose la cabeza, ahora completamente calva. La explicación sonó rara, como todo lo ocurrido.

Shakur Stevenson, cuádruple campeón

La velada tuvo un cierre de lujo con la consagración de Shakur Stevenson, quien venció por decisión unánime (119-109 en las tres tarjetas) a su compatriota Teófimo López.. Con esta victoria, Stevenson le arrebató el título superligero de la OMB y se unió al selecto club de campeones en cuatro divisiones distintas, junto a leyendas como Floyd Mayweather Jr. y "Canelo" Álvarez.

