El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó un episodio de su adolescencia donde la policía se "ensañó" con él durante un partido de fútbol, lo que le costó cuatro dientes y alejarse de los estadios de su país por un tiempo. El hecho ocurrió cuando el mandatario tenía 19 años, en la época en que su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, ocupaba el principal cargo Ejecutivo del país.

En diálogo con 100% Deporte, de Sport 890, Lacalle Pou contó la anécdota que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1992. Ese día, había ido junto a un grupo de amigos a la tribuna América del Estadio Centenario para ver el clásico entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo de ese año.

Lacalle Pou: los dichos de Alberto Fernández fueron por "mala intención, que lo descarto, o ignorancia"

"Yo estaba en la América sentado y tuvieron un inconveniente conmigo. Mis amigos terminaron en un calabozo y yo afuera, pero con dos dientes menos", comenzó su relato el mandatario, quien es "socio de Nacional de toda la vida". "Ese día éramos cinco amigos, tres de Peñarol y dos de Nacional. Íbamos juntos al fútbol, no había un fanatismo, una grieta por decirlo de alguna manera, entonces ta, cobrás cuatro dientes de garrón, no daba", resumió Lacalle Pou.

Y agregó: "Un policía se ensañó conmigo, me agarró y me sacó para afuera. De hecho escuché a dos personas que le dijeron: 'Hay 60.000 personas y te llevás al hijo del presidente'. Me tiró por la escalera para abajo, rodé ocho o nueve escalones, me pegó dos palazos en la boca y me sacó cuatro dientes".

Luis Lacalle Pou mencionó ser fanático de Nacional de "toda la vida".

Como consecuencia del hecho, el grupo de amigos terminó en la seccional policial. Mientras sus amigos quedaron dentro del calabozo, él los esperó fuera. Además, el actual presidente tuvo que implantar dos de sus dientes de nuevo y recurrió a dos postizos para suplir los otros faltantes.

Sumado a esto, a raíz de ese episodio, dejó de frecuentar el fútbol uruguayo. Hasta aquel entonces, según recordó, solía ir con un grupo de unos ocho amigos a muchos partidos al Centenario, un estadio del que vivía cerca. En aquella época, las tribunas del estadio eran compartidas entre los fanáticos de ambos equipos.

Luis Lacalle Pou insistió en flexibilizar el Mercosur: "Pedimos flexibilización, modernización, abrirse al mundo"

Al respecto, el mandatario manifestó en la entrevista radial que uno de sus objetivos para el resto de su mandato es que las gradas vuelvan a ser compartidas. Por ese motivo, tiene en mente la idea de habilitar la tribuna América, donde se encuentran los palcos en el Centenario, para que puedan asistir sin separación los seguidores de los dos equipos que se enfrenten.

"Estoy seguro que hay una gran cantidad de gente que iría encantada y civilizadamente, como se comparte cualquier lugar. Yo no descarto que podamos empezar ese proceso", sostuvo. En ese sentido, referenció la medida argentina que no permite jugar con público visitante, la cual le "pone los pelos de punta". "Cuando veo que hay planteos de jugar solo con los locales… La verdad que se me ponen los pelos de punta cuando miramos la vecina orilla y vemos que terminó así", manifestó.

Recuerdos positivos y su fanatismo por Boston River

Más allá del episodio con la policía, sus primeros recuerdos relacionados con el fútbol son positivos. En esa línea, el presidente estaba en el Estadio Centenario cuando Nacional se convirtió en campeón de la Copa Libertadores por segunda vez luego de ganarle 1-0 a Inter de Porto Alegre. Ese encuentro tuvo lugar el 6 de agosto de 1980, pocos días antes de que cumpliera siete años. Poco tiempo después, su equipo fue campeón de la Copa Intercontinental en Japón tras derrotar al Nottingham Forest de Inglaterra en Tokio.

"Soy socio de Nacional de toda la vida y tuve la suerte de debutar en el fútbol en el año 80'. Con un amigo en común, el Tano Abadie, el 6 de agosto del '80 estábamos en el estadio. Tuve suerte de verlo campeón de América y del mundo. Después en el '88 también lo seguí bastante y ta, mi equipo de toda la vida es Nacional", expresó el mandatario.

Lacalle Pou también simpatiza por Boston River y suele ir a los partidos con sus hijos.

Además de su fanatismo por Nacional, el presidente simpatiza por Boston River ya que un amigo de él que trabaja en la casa de sus padres es el "alma mater" del club. En ese sentido, se lo suele ver los fines de semana alentando al grupo de la Primera División junto a sus hijos, siendo que incluso el más grande jugó en las formativas del equipo.

"Por intermedio de un señor que trabaja con papá, Saavedra, que es un poco el alma mater del Boston (River) empezamos a hablar, cómo salían y un día nos hicimos seguidores, después me hice socio. Como mis hijos simpatizaban con equipos opuestos (Peñarol y Nacional) se hicieron hinchas a muerte del Boston y hoy son hincha del Boston. Es una forma de estar con ellos, ir a la cancha, disfrutar de un partido en la tele y tener algo en común, porque los dos son muy futboleros", explicó.

MB / Gi