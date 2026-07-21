El Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda desazón entre los jugadores y los millones de hinchas que siguieron la campaña del equipo de Lionel Scaloni. Este martes, Emiliano “Dibu” Martínez rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que, además de expresar su dolor por no haber podido revalidar el título, sembró dudas sobre su continuidad con la camiseta albiceleste.

El arquero, una de las máximas figuras del ciclo campeón del mundo en Qatar 2022, pieza clave en los últimos años de la Selección y figura en la final ante España, reconoció que el golpe fue difícil de asimilar y reveló que comenzará un período de reflexión para definir los próximos pasos de su carrera internacional.

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“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, escribió el futbolista del Aston Villa al compartir una publicación dedicada al recorrido del equipo durante la Copa del Mundo.

Dibu Martínez: "Ver cómo se sigue adelante"

En el tramo más impactante de su mensaje, Martínez dejó abierta la posibilidad de cerrar su etapa en la Selección. “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, expresó.

Las palabras del arquero generaron una inmediata repercusión entre los hinchas, que inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y agradecimiento hacia uno de los futbolistas más determinantes del seleccionado argentino en la última década.

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De Paul apuntó contra las críticas a la Selección

Otro de los que se manifestó fue Rodrigo De Paul, quien publicó una serie de imágenes del Mundial acompañadas por un fuerte descargo. El mediocampista cuestionó a quienes, según sostuvo, esperaban una derrota de la Argentina durante el torneo.

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”, escribió.

El volante también defendió la identidad del equipo y el vínculo con los hinchas: “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode… Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo”.

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Al referirse al desenlace de la competencia, De Paul lamentó no haber podido regalar otra alegría al país. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, afirmó.

Cerró con un mensaje cargado de orgullo: “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”. El mediocampista fue titular en seis de los siete encuentros que disputó la Selección en el certamen y acumuló cerca de 500 minutos en cancha.

Lionel Messi también utilizó sus redes sociales para dirigirse a los hinchas tras la derrota en la final. El capitán de la Selección expresó la tristeza que le dejó no poder conquistar un nuevo Mundial, aunque destacó el esfuerzo realizado por el plantel a lo largo del torneo.

LT