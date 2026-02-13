El díficil momento de un campeón del mundo: falleció la esposa del "Chino" Tapia

Este viernes, mediante un comunicado de la AFA en redes sociales, se confirmo la muerte de Viviana Juricka, esposa de Carlos “Chino” Tapia, campeón del mundo en el mundial de México 1986.

El julio pasado, la hija del matrimonio participo del reality La Voz en Telefe, donde conto sobre el difícil momento que atravesaba su madre que padecía de un tumor cerebral.

"La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia", publicó en su cuenta de 'X' la casa del fútbol argentino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego de ser aceptada en el concurso y contar la situación, Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, hizo pasar a su padre al escenario donde contó porque la madre de la chica no estaba en el estudio. “Tiene un tumor cerebral y está en pleno proceso de recuperación. Por eso esto era tan importante para la familia”. A lo que la hija agregó “canto por las dos”.

Tapia, jugador de gran pegada en tiro libres, inició su carrera en el River Plate en 1981. Sin embargo, en 1984 fue transferido a Boca Juniors como parte del intercambio que desembocó en la llegada de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca a Núñez y del Chino y de Julio Olarticoechea a La Bombonera.

RG