Un "duro golpe": el enojo de Chile por quedar afuera del Mundial 2030

La decisión de descartar a Chile como sede del mundial de fútbol de 2030 generó enojo en el país trasandino. Desde la Federación de Fútbol de Chile están esperando conocer los motivos por los cuales la Conmebol los excluyó.

“Duro golpe” o “La Conmebol excluye a Chile del Mundial 2030”, como publicó el diario La Tercera de Chile dimensiona las repercusiones que tuvo la noticia en ese país. Desde el complejo de Quilín, donde se encuentra el complejo de entrenamiento, estaban esperanzados en formar parte del evento más importante del fútbol

La FIFA confirmó que el Mundial 2030 se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol que explicó el por qué: “En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla".

Desde la Federación de Fútbol de Chile confirmaron que tenían previsto una reunión entre los referentes de las federaciones de los cuatro países que inicialmente compartían la candidatura, aprovechando la realización de los Juegos Panamericanos.

Según publicó La Tercera, en esa cumbre que se realizaría en La Moneda, estaba comprometida la participación del presidente Gabriel Boric. El medio trasandino informó que recién en los próximos minutos intentarán conseguir una explicación oficial respecto de la exclusión, “que no figuraba en los planes de nadie”.

Gabriel Boric y la senadora Fabiola Campillai prefirieron postear sobre los juegos panamericanos y no manifestarse respecto a la exclusión del mundial de fútbol.

Mundial itinerante

Por primera vez en su historia, el mundial comenzará en un continente y continuará en otros dos. El partido inaugural tendrá su sede en el mítico estadio Centenario de Uruguay. A continuación, Argentina y Paraguay disputarán como “local” sus respectivos partidos.

Una vez realizada esas jornadas, el mundial de fútbol se trasladará a Europa y África, donde España, Portugal y Marruecos. Si bien todavía no está confirmada la sede de la final, desde España se ilusionan con que el Camp Nou o el Santiago Bernabeu sean las elegidas.

