"El fútbol argentino vive un tiempo de sospecha, incredulidad e ilegitimidad": el análisis del polémico arbitraje en Rosario Central-Racing

Vamos a hablar del juego, o al menos intentarlo, porque otra vez el arbitraje terminó ocupando el centro de la escena. Esto no es nuevo en el fútbol argentino. Uno revisa definiciones de hace 20, 40 o 60 años y siempre encuentra protestas, polémicas y fallos discutidos. La diferencia es que ahora existe el VAR, una herramienta que llegó supuestamente para dar transparencia y legitimidad.

El problema nunca fue la herramienta. El problema es cómo se utiliza. El VAR no terminó con las injusticias y, muchas veces, termina aumentando la impotencia y la sensación de que algo no está bien.

Polémica en Rosario Central vs. Racing: la insólita tarjeta roja a Adrián Martínez por el VAR

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Racing tiene derecho a reclamar

Después de lo que pasó en el partido entre Rosario Central y Racing Club, el hincha de la Academia tiene derecho a patalear. Quedó confirmado algo muy claro: en el fútbol argentino, cuando el VAR llama al árbitro, la decisión ya está prácticamente tomada.

Darío Herrera inicialmente interpretó la jugada de Adrián Martínez como amarilla. Pero apareció Pablo Dóvalo desde el VAR para advertirle sobre un supuesto codazo y, desde ese momento, era imposible pensar que Herrera iba a sostener su decisión original. La expulsión de Maravilla Martínez fue injusta. Y también fue injusta la primera amarilla a Marcos Di Cesare.

Las comparaciones que alimentan las sospechas

Lo que más bronca genera es la falta de criterio uniforme. Uno compara esta jugada con el codazo de Nacho Miramón a Matías Viña en River-Gimnasia y las decisiones fueron completamente distintas.

También el escandaloso penal que Dóvalo cobró en el debut de Ángel Di María en Rosario Central frente a Godoy Cruz. Son situaciones que terminan alimentando las sospechas.

Un fútbol marcado por la incredulidad

Nadie puede tirar la primera piedra porque los perjudicados de hoy muchas veces fueron beneficiados ayer o lo serán mañana. Pero eso no invalida el problema de fondo. El fútbol argentino atraviesa un tiempo de sospecha, incredulidad e ilegitimidad. Y mientras las decisiones sigan dejando más dudas que certezas, el debate va a seguir mucho más afuera de la cancha que adentro.