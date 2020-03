El home office de los futbolistas

por Claudio Gómez

No todo es hacer jueguito con un rollo de papel higiénico para sumarse a un challenge. Tampoco subir a las redes fotos en los livings de sus casas con Puerto Madero del otro lado de la ventana. Los futbolistas están de cuarentena, como todos en el país, pero eso no significa que estén de vacaciones. Ya no hay entrenamientos grupales, por supuesto, pero deben cumplir con ciertas rutinas físicas y dietas. En algún momento la pandemia de coronavirus va a estar controlada y la pelota volverá a rodar.

Cuando el Gobierno anunció el martes que se suspendía la Copa de la Superliga, los clubes les dieron licencia a sus jugadores. El plantel de Boca, por ejemplo, suspendió el entrenamiento en Ezeiza y cada uno se fue para su casa. Pero los jugadores se llevaron en el bolso algo más que el par de botines: también cargaron un GPS, una rutina de ejercicios y un plan de alimentación.

El preparador físico Damián Lanatta es el encargado de monitorear los movimientos de los muchachos a través de una aplicación. Se trata de la misma tecnología que utilizan algunos clubes de Europa para controlar a los jugadores durante los recesos y las vacaciones.

El otro tema en cuestión tiene que ver con las dietas. El entrenador Miguel Russo es un obsesivo de la alimentación, por eso el equipo de nutricionistas del club les dio un plan con objetivos que deben cumplir, por lo menos, hasta el 31 de marzo.

Los jugadores de River atraviesan una situación similar. Sin posibilidad de entrenamientos presenciales, los preparadores físicos les diseñaron un plan que controlan de manera virtual. Lejos del predio de Ezeiza, el subcampeón del último torneo se someterá durante esta cuarentena a ejercicios aeróbicos, de movilidad y fortalecimiento diseñados para la ocasión.

“Se extraña la charla y el entrenamiento, pero creo que lo que más se extraña es la pelota”. Juan Sánchez Miño es contundente: no es lo mismo una práctica convencional que hacer ejercicios entre cuatro paredes. El defensor de Independiente cuenta que con el resto de sus compañeros, la nutricionista y los preparadores físicos comparten un grupo de wasap donde los jugadores plantean sus dudas y también suben videos para que les corrijan los errores.

En medio de la campaña de prevención por la pandemia de coronavirus, Racing publicó en su cuenta oficial de Twitter una foto del mánager Diego Milito con un cartel y la leyenda #QuedateEnCasa. Si bien los destinatarios del mensaje eran los hinchas, al final fueron los propios futbolistas de la Academia los que terminaron encerrados en sus casas.

El plan que el plantel de Racing puso en práctica es idéntico al del resto de los equipos: rutina de ejercicios y plan de alimentación.

En San Lorenzo ocurrió algo muy curioso: después de casi un mes sin entrenador, llegó Mariano Soso, se hizo cargo del plantel y después de apenas dos entrenamientos licenciaron a los jugadores. El cuerpo técnico, entonces, diseñó un esquema de entrenamiento para que se ejerciten en sus casas. Después de cada sesión deberán comunicarse con los preparadores físicos para realizar ajustes en caso de ser necesario y reportar su peso.

Lo más notable, de todos modos, es lo de Soso. Como se quedó sin tiempo para trabajar con los jugadores, tiene decidido visitarlos a cada uno en sus casas para transmitirles sus conceptos. El flamante entrenador del Ciclón necesita escuchar y que lo escuchen. Y para eso no hay cuarentena.

Solo podemos hacer mantenimiento

Ariel Perticarari*

Se hace muy difícil poder trabajar a distancia en la parte física de los jugadores, especialmente cuando se habla de la alta competencia. Pero estamos tratando de cumplir de la mejor manera con un programa general que armamos a partir de esta decisión del Gobierno de decretar la cuarenta obligatoria. Cada jugador tiene su propia rutina de trabajo, teniendo en cuenta los elementos que tenga cada uno. No es lo mismo el que vive en una casa sin patio o el que tiene un fondo donde poder moverse, el que vive en un edificio con gimnasio o en un departamento chiquito.

Estoy en contacto permanente con los futbolistas, escuchando sus comentarios, inquietudes y sugerencias para que todo salga de la mejor manera. Confío plenamente en ellos y en su profesionalismo. Tienen muy en claro que esta es una cuestión excepcional.

Lo que más nos complica es en la parte táctica. Si bien en un principio teníamos pensado armar grupos de dos o tres jugadores, la decisión de la cuarentena total nos obligó a dejar todo sin efecto. Eso tendremos que trabajarlo cuando se levante esta medida, porque es imposible pensar en que el fútbol vuelva al día siguiente de finalizada la cuarentena. Cuando todo esto termine los planteles deberíamos hacer una pretemporada de entre tres o cuatro semanas. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente un mantenimiento desde lo físico y lo aeróbico, pero sin una estructura táctica ni técnica.

En Independiente este parate nos perjudicó muchísimo porque veníamos en alza, con buenos rendimientos. Pusineri estaba encontrando el equipo. De todos modos, hoy más que nunca tenemos que estar todos unidos y comprometidos en la lucha contra esta pandemia.

*Preparador físico de Independiente.