El injusto y excitante campeonato del Fútbol Argentino

Los Playoffs del Apertura 2026 comenzaron con un tremendo fin de semana de fútbol. El formato del campeonato local sigue relativizando la importancia de ser primero, con los líderes de las dos zonas eliminados en el primer cruce.

La localía sigue lejos de ser una garantía, y este inicio de “mata-mata” también marcó muchas complicaciones para la mayoría de los clasificados a Playoffs que juegan copas internacionales.

El apretado calendario, todavía más ajustado por aquel paro de AFA que modificó las fechas de Playoffs, no deja tiempo para saborear victorias, y pone a los equipos en inmediata preparación para el próximo encuentro.

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Se definieron los cuartos de final del Apertura 2026: así quedó el cuadro

El Fútbol Argentino se prepara para consagrar a un nuevo campeón que no habrá enfrentado a todos los rivales de la división. ¿Será un campeón legal? Sin duda. ¿Será un campeón legítimo? La respuesta vuelve a la mesa del debate tras el fin de semana de octavos de final.

Análisis de los octavos de final de Playoffs en Cueste lo que Cueste

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