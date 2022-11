El Kun Agüero contó como vivió el primer partido de la Selección Argentina

El ex jugador de fútbol Sergio "Kun" Agüero viajó a Qatar para ver el Mundial y contó cómo vivió la derrota por 2 a 1 de la Seleccion Argentina ante Arabia Saudita, haciendo énfasis en sus senaciones en relación a que fue su primera Copa del Mundo después de retirarse. Además el ídolo del Manchester City reconoció que "desde afuera se sufre distinto".

El Kun Agüero estuvo presente con su hijo Benjamin en el estadio Lusail y declaró en ESPN: "desde afuera nunca lo vivií. Es la primera vez desde los ocho años que juego al fútbol" . El ex Independiente, quién se retiró de la actividad futbolistica a los 33 años por una arritmia cardiaca, representó a la Albiceleste en los Mundiales de 2010,2014 y 2018.

Kun Agüero, enojado porque no pudo visitar a sus excompañeros: "Si no quieren que vaya, que me lo digan"

En este sentido agregó: "Hoy el partido no era para Lautaro Martinez. El nueve...tenés que esperar a ver qué pasa, si tenés algún rebote. Lautaro tenía que estar entre los dos centrales. A veces Leo (Messi) se ponía en offside para que los centrales se vinieran un poco para atrás. Es imposible buscarlo ahí a él. Yo he jugado contra equipos así. Es por afuera y tener ahí alguna chance de que te quede un mano a mano".

Y siguió: “Siempre dije que el primer partido es el más complicado porque los dos equipos están frescos y Arabia no tenía nada que perder. Son detalles, llegaron dos veces y dos goles, pero Argentina a mí, me gustó. Así nos jugaba el Tottenham de (Mauricio) Pochettino frente al City y se nos complicó un montón. El partido fue de ida y vuelta, pero nos la pasábamos en offside”.

La incomodidad del "Kun" Agüero al viajar a Qatar al ritmo de una batucada brasilera

El tenso momento que vivió con Benjamín en el estadio Lusail

Por otro lado, Agüero contó el inconveniente que le tocó vivir en el estadio Lusail con Benjamín, quien se mostró molesto frente a los festejos de los hinchas de Arabia Saudita cuando le dieron vuelta el resultado a la Selección. El enojo fue en aumento hasta el punto de que se quería pelear con ellos. “Le dije que no se enoje, porque creía que le estaban cantando en la cara, no lo estaban cargando. Él está con eso que es como en Argentina, que todos cargan”, dijo el Kun sobre la reacción de su hijo de 13 años.

Agregó: “Cuando salíamos, los árabes me pedían fotos y me decía: ‘No te saques fotos’ y yo le decía que no se caliente y que se calme. Es chico. Me agarraba la mano para que nos fuéramos rápido. Es la primera vez que comparto un Mundial con mi hijo y ver cómo reacciona te da un poco de alegría y es raro”, y cerró: “Ahora entiendo ese fanatismo de la gente. Cuando estás jugando no te das cuenta. Imagináte que nuestra cabeza es comer, dormir, descansar, cuando podés vas a comer un asado con amigos, pero después por ahí tenés 10 o 15 días sin salir de tu casa”.

JS/fl