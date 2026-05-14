El legado de Roger Milla en Italia 90: la revolución de los Leones Indomables y el baile que cambió los mundiales

Roger Milla llegó al Mundial de Italia 1990 con 38 años y un retiro prácticamente anunciado en la Isla de la Reunión. Sin embargo, el llamado personal del presidente de Camerún, Paul Biya, lo obligó a vestirse de corto nuevamente para liderar a un equipo que haría historia en Europa.

El debut contra Argentina en el Estadio San Siro marcó el inicio de la epopeya. Aunque Milla ingresó en los minutos finales, la victoria africana por 1-0 ante el campeón defensor sacudió los cimientos del fútbol global. Fue el aviso de que los Leones Indomables no serían meros invitados.

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En el segundo encuentro frente a Rumania, Milla demostró su vigencia absoluta anotando dos goles tras ingresar desde el banco de suplentes. Fue allí donde nació la icónica celebración en el banderín del córner, un movimiento de cadera que rompió con la rigidez protocolar de la época.

Aquel baile frente a los rumanos no fue solo una expresión de alegría, sino un símbolo de identidad cultural. "Fue una improvisación del momento, un tributo a la alegría de mi pueblo", explicaría años más tarde el delantero en una entrevista para el documental oficial de la FIFA.

Su presión sobre el arquero René Higuita quedó grabada como uno de los errores más famosos del torneo

La clasificación a octavos de final enfrentó a Camerún contra la Colombia de Francisco Maturana. En un partido cerrado, Milla volvió a ser la llave del triunfo con un doblete histórico. Su presión sobre el arquero René Higuita quedó grabada como uno de los errores más famosos del torneo.

Récords de longevidad y el impacto de los Leones Indomables en cuartos de final

El robo del balón a Higuita permitió que Milla definiera con el arco vacío, sellando el 2-1 definitivo. Aquella tarde en Nápoles, Camerún se convirtió en la primera selección de África en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo, rompiendo barreras geográficas y mentales.

El periodista uruguayo Eduardo Galeano, en su célebre obra El fútbol a sol y sombra, describió al delantero como un hombre que "demostró que la vejez puede ser una forma de la juventud", resaltando la vitalidad de un jugador que desafiaba los límites biológicos en el alto rendimiento.

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En los cuartos de final ante Inglaterra, los africanos estuvieron a minutos de alcanzar las semifinales. Milla generó un penal y asistió en el segundo gol, pero la experiencia británica y dos penales ejecutados por Gary Lineker terminaron con el sueño camerunés en tiempo suplementario.

A pesar de la eliminación, el equipo dirigido por el soviético Valeri Nepomniachi regresó a Yaoundé como héroes nacionales. El impacto de Roger Milla fue tal que la Confederación Africana de Fútbol lo nombró el mejor jugador del siglo XX, superando a figuras de la talla de Abédi Pelé.

La hazaña de 1990 no fue el final de su trayectoria. En el Mundial de Estados Unidos 1994, Milla extendió su leyenda al marcarle un gol a Rusia con 42 años. Este hito lo mantiene hasta hoy como el futbolista de mayor edad en anotar un tanto en la historia de las citas mundialistas.

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Milla extendió su leyenda al marcarle un gol a Rusia con 42 años

El estilo de juego de Milla combinaba una técnica depurada con una inteligencia táctica superior para explotar los espacios. No necesitaba correr durante los noventa minutos; su capacidad para leer los errores defensivos rivales lo convertía en un atacante letal y sumamente efectivo.

Las crónicas de la revista El Gráfico de aquel año destacaron que Camerún aportó una frescura técnica necesaria en un Mundial caracterizado por el juego defensivo. Milla representaba la picardía del potrero africano, similar a la esencia del futbolista sudamericano más tradicional.

El éxito de los Leones Indomables en 1990 obligó a la FIFA a replantear los cupos clasificatorios para el continente africano. Gracias a la actuación de Milla y sus compañeros, África comenzó a recibir mayor reconocimiento y plazas adicionales en los torneos posteriores a la edición italiana.

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El baile del córner se transformó en un recurso de marketing pionero, siendo recreado en videojuegos y campañas publicitarias décadas después. Milla transformó el festejo de gol en una performance artística, alejándose de los abrazos convencionales para conectar con la tribuna.

Incluso el gran Pelé admitió la relevancia del camerunés para el desarrollo del deporte en la región. En diversos foros internacionales, el astro brasileño señaló que el rendimiento de Milla en 1990 fue el motor que impulsó la profesionalización de muchas ligas en el África subsahariana.

Hoy, la figura de Roger Milla trasciende lo estrictamente deportivo para situarse como un embajador itinerante. Su paso por los estadios italianos en 1990 sigue siendo la referencia absoluta cuando se habla de hazañas inesperadas y de la jerarquía de los veteranos en el fútbol.

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El legado técnico de aquel equipo se basaba en una defensa física y transiciones veloces. Milla era el eje sobre el cual pivotaba el ataque, aprovechando su contextura para proteger el balón y su velocidad mental para asistir a compañeros como François Omam-Biyik o Louis-Paul Mfédé.

En conclusión, la historia de Roger Milla en Italia 90 es el relato de un hombre que desafió al tiempo. Su influencia deportiva y su carisma cambiaron la percepción global sobre el fútbol africano, dejando una huella imborrable que se revive en cada banderín de córner del mundo.