La Copa del Mundo de Italia 1990 albergó uno de los episodios más controvertidos en la historia del fútbol. Durante el encuentro de octavos de final entre Argentina y Brasil, el jugador brasileño Branco denunció haber ingerido una bebida alterada por el equipo médico argentino.

El contexto era de extrema tensión deportiva entre ambos seleccionados sudamericanos. Brasil dominaba el juego en Turín, mientras Argentina resistía los ataques constantes. En un momento de pausa, el cuerpo técnico argentino ofreció agua a los futbolistas brasileños rivales.

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Branco bebió de un bidón específicamente ofrecido por personal de Argentina. Minutos después, el lateral comenzó a experimentar mareos, una notable descoordinación motriz y una sensación de pesadez que afectó su desempeño físico durante el resto del encuentro deportivo.

El mediocampista argentino Ricardo Giusti fue quien entregó el agua al jugador brasileño. En diversas entrevistas posteriores, los protagonistas argentinos reconocieron haber preparado una mezcla especial, aunque las versiones sobre el contenido exacto han variado mucho.

El historiador deportivo y periodista Ezequiel Fernández Moores menciona en su libro Juego, luego existo que el episodio fue parte de la denominada viveza criolla extrema. Este suceso trascendió lo deportivo para convertirse en un mito del folclore futbolístico nacional.

Branco bebió de un bidón específicamente ofrecido por personal de Argentina

El jugador Oscar Ruggeri, en su autobiografía, relató detalles de la preparación del líquido. Según sus testimonios, el objetivo era generar un efecto sedante que disminuyera la capacidad física del rival, quien era una de las mayores amenazas para el equipo albiceleste.

La prensa brasileña de la época, liderada por el diario O Globo, documentó exhaustivamente las quejas del jugador afectado. Branco sostuvo durante años que el agua contenía un ansiolítico, situación que provocó una enorme indignación en la federación brasileña de fútbol.

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El director técnico de aquel equipo, Carlos Salvador Bilardo, mantuvo un silencio estratégico por años. Sin embargo, en apariciones públicas televisivas, el entrenador aludió al hecho con ambigüedad, generando sospechas sobre la veracidad del episodio que recorrió el mundo.

El impacto de las declaraciones en la historia de los mundiales

El impacto de estas declaraciones alcanzó niveles internacionales. La FIFA no inició una investigación formal inmediata, pero el evento se instaló en el imaginario colectivo como un símbolo de la picaresca y el engaño dentro de las competencias de alto rendimiento global.

El objetivo era generar un efecto sedante que disminuyera la capacidad física del rival

En su obra La pasión según Valdano, Jorge Valdano analiza cómo estos hechos se integran a la idiosincrasia del jugador argentino. La búsqueda de la victoria por cualquier medio posible ha sido un rasgo distintivo, muchas veces celebrado y otras veces duramente criticado.

El diario deportivo La Gazzetta dello Sport dedicó extensos reportajes a la denuncia del futbolista brasileño. La nota profundizó en los aspectos éticos de la trampa en el fútbol profesional, cuestionando la integridad física y moral de los involucrados en aquel partido.

El episodio no alteró el resultado final del partido, que se definió con un gol de Claudio Caniggia tras una maniobra individual de Diego Maradona. El marcador de 1-0 eliminó a Brasil, dejando al seleccionado nacional con el camino libre hacia la siguiente fase del torneo.

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Años después, Branco intentó llevar el caso a instancias legales deportivas. Su insistencia mantuvo viva la polémica, transformando el incidente en un tema recurrente en las conferencias de prensa que involucraban a jugadores de ambas selecciones nacionales en años posteriores.

El hecho se convirtió en un componente esencial de la rivalidad histórica entre Argentina y Brasil. Más allá de los títulos, el incidente del agua se estudia como un caso de estudio sobre las tensiones psicológicas y extradeportivas que atraviesan los clásicos mundiales.

La historia del bidón sigue siendo un punto de referencia para entender la complejidad cultural del fútbol en la región. Representa una frontera difusa entre la astucia táctica y la violación flagrante de los principios básicos del juego limpio y el respeto al adversario.