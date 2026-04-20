El primer Superclásico del año paralizó al país como solo un duelo entre River y Boca puede hacerlo. El partido tuvo emociones y polémicas, tal como se espera en este tipo de enfrentamientos.

Faltó fútbol, con una producción discreta de ambos, y en líneas generales prevaleció el vuelo bajo. Hubo un nombre que cambió la ecuación, Leandro Paredes, factor para explicar la victoria de Boca sobre River.

Leandro Paredes salió lesionado del Superclásico y encendió las alarmas en Boca y en la Selección

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Leandro Paredes se destacó del resto y en cinco minutos logró determinar el rumbo del juego. Cuando el volante se hizo cargo de la escena, confirmó que no volvió al Fútbol Argentino para ser uno más.

Paredes juega con una técnica superior a la del resto, y algunas pinceladas le alcanzaron para sentenciar el Superclásico, imponiendo su jerarquía en el gol. En plenitud física y capacitado para desarrollar su potencial, el volante Campeón del Mundo marca diferencia.

NZ