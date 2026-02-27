La gesta de Lanús en Río de Janeiro supo desnudar falencias en el todopoderoso Flamengo, marcando un posible rumbo para que los equipos de Argentina enfrenten al poder del dinero del fútbol de Brasil.

Lanús encontró el equilibrio necesario para quedarse con una serie inolvidable, logró transitar la presión de un rival exigente y terminó aprovechando las grietas para desnudar a Flamengo, que mostró su peor cara.

José María Canale, el héroe de Lanús que soñó su épico gol jugando a la Play

¿Puede el modelo Lanús marcar un camino de cara a la Copa Libertadores de América? El fútbol de Brasil se ha mostrado endeble en algunos mano a mano recientes contra argentinos, pero en la larga suele imponerse.

Con siete campeones brasileños consecutivos en la Copa Libertadores, el triunfo de Lanús invita a tomar nota.

NZ