Los primeros títulos de los grandes del tenis argentino: una historia de gloria

Desde las proezas de Guillermo Vilas hasta el surgimiento de Juan Martín del Potro en el escenario mundial. La gran Gabriela Sabatini y las raquetas que siguen defendiendo el tenis argentino en la actualidad.

Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro
Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro | Instagram Gabriela Sabatini

La reciente consagración de Tomás Martín Etcheverry en el Rio Open agregó una línea más en la nutrida historia de campeones argentinos en torneos del circuito profesional masculino y femenino.

Todos los campeones del tenis argentino tuvieron su bautismo, y Cueste lo que Cueste realizó un imperdible informe para recordar grandes historias de nuestro deporte.

