El once ideal de futbolistas que jugaron para Boca y Defensa y Justicia

La Fecha 16 del Torneo Apertura 2026 levanta el telón con un plato fuerte: la visita de Boca Juniors a Defensa y Justicia. El Xeneize, dulce tras ganar el Superclásico, rota para un compromiso que podría confirmarlo en Playoffs.

Boca y Defensa tuvieron movimiento interno desde la aparición del Halcón en la élite del Fútbol Argentino, con varios futbolistas que fueron cedidos desde la Ribera. La lista de jugadores que lucieron ambas camisetas es extensa, y permite formar un once ideal.

Si bien la mayoría de los casos se dieron en el Siglo XXI, Cueste lo que Cueste incluyó una perla histórica en el equipo. Nombres pesados como Agustín Rossi y Darío Benedetto, y futbolistas que actualmente integran ambos planteles.

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Defensa y Justicia vs. Boca Juniors, por la 16° fecha del Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca: hora y cómo ver el partido en vivo

Boca visita a Defensa y Justicia este jueves 23 de abril desde las 20.00hs, con arbitraje de Andrés Gariano y la televisación de ESPN Premium.

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