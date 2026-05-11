El récord de Just Fontaine: la vigencia histórica de los trece goles en Suecia 1958

El Mundial de Suecia 1958 quedó grabado en la memoria colectiva por la aparición de Pelé, pero desde lo estadístico pertenece exclusivamente a Just Fontaine. El atacante francés estableció una marca que, casi siete décadas después, parece blindada ante cualquier intento de superación profesional.

Nacido en Marrakech, Fontaine llegó al certamen europeo tras una temporada excepcional en el Stade de Reims. Su capacidad de resolución en el área pequeña y su lectura de los espacios lo posicionaron como la referencia absoluta de un equipo galo que desplegó un fútbol ofensivo muy audaz.

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En el debut contra Paraguay, el delantero anotó tres tantos en la victoria por 7 a 3. Aquella tarde en Norrköping fue el inicio de una racha goleadora sin precedentes, donde Fontaine demostró que no necesitaba de un gran despliegue físico para desarticular a las defensas sudamericanas.

Frente a Yugoslavia, a pesar de la derrota francesa por 3 a 2, el artillero sumó otras dos conquistas a su cuenta personal. Su efectividad era alarmante para los rivales; cada vez que el balón pasaba por sus pies cerca del arco, el desenlace parecía sentenciado por su notable puntería.

Su efectividad era alarmante para los rivales

La fase de grupos cerró con un triunfo ante Escocia por 2 a 1, donde el "9" volvió a marcar. Con seis goles en apenas tres partidos, la prensa internacional comenzó a preguntarse si aquel registro era producto de la casualidad o de un talento superior ante guardametas de otra época.

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En los cuartos de final, Francia despachó a Irlanda del Norte con un contundente 4 a 0. Fontaine no falló a su cita con la red y anotó por duplicado, alcanzando los ocho gritos. La estructura táctica del entrenador Albert Batteux favorecía constantemente sus diagonales hacia el gol.

La semifinal contra el Brasil de Garrincha y un joven Pelé fue el desafío más complejo. Aunque Francia cayó 5 a 2, Fontaine logró vulnerar la valla de Gilmar. Aquel gol significaba el noveno en su cuenta personal, igualando marcas históricas de torneos previos en instancias definitorias.

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El partido por el tercer puesto contra Alemania Federal fue la consagración definitiva del mito. En una actuación individual memorable, Just Fontaine anotó cuatro goles para sellar el 6 a 3 final. Con ese póker, el delantero alcanzó la cifra de trece goles en un mismo campeonato mundial.

"Para batir mi récord, tendrían que darse condiciones imposibles hoy: jugar seis partidos y marcar más de dos goles por encuentro", declaró el goleador en su libro autobiográfico Mes 13 buts en Coupe du Monde, publicado por la editorial L'Équipe, analizando la evolución del juego.

La magnitud de la hazaña se comprende mejor al observar que goleadores históricos como Gerd Müller o Ronaldo Nazário necesitaron dos o tres ediciones para acercarse a sus números. Fontaine lo hizo en apenas seis partidos disputados en un lapso de veinte días en territorio sueco.

Fontaine lo hizo en apenas seis partidos disputados en un lapso de veinte días en territorio sueco

Un detalle curioso que resalta el historiador Robert Vergne en sus crónicas para France Football es que Fontaine utilizó botas prestadas por su compañero Stéphane Bruey. Aquel calzado ajeno no impidió que el delantero mantuviera una sensibilidad técnica envidiable en cada remate.

El promedio de gol de Fontaine en 1958 fue de 2,17 por encuentro, una cifra que en el fútbol contemporáneo resulta prácticamente inalcanzable. Las estructuras defensivas actuales y el estudio minucioso de los delanteros dificultan que un solo hombre domine de tal forma el área.

A diferencia de otros récords que caen con la expansión de los torneos, el de Fontaine se mantiene firme a pesar del aumento de equipos participantes. La FIFA ha reconocido en múltiples galas que esta marca es uno de los pilares estadísticos más sólidos de toda su historia oficial.

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La carrera de Fontaine se cortó prematuramente a los 28 años debido a una serie de lesiones recurrentes. Sin embargo, su paso por Suecia 1958 fue suficiente para asegurar su nombre en el olimpo. Ningún otro futbolista ha logrado combinar regularidad y explosión en un mes de competencia.

El legado de los trece goles trasciende la nacionalidad francesa para convertirse en un patrimonio del fútbol global. Cada vez que inicia una Copa del Mundo, el nombre de Just Fontaine vuelve a emerger como la vara máxima con la que se mide la efectividad de los grandes artilleros.

La precisión del delantero en 1958 no fue solo producto del azar, sino de una técnica de remate depurada con ambas piernas. En una época de balones pesados y campos irregulares, su capacidad para direccionar el cuero hacia los ángulos fue una ventaja competitiva determinante y letal.

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Hoy, la figura de Fontaine es estudiada por analistas de rendimiento que buscan explicar cómo un hombre pudo anotar tanto en tan poco tiempo. La respuesta reside en su posicionamiento inteligente, siempre un segundo por delante de los defensores que intentaban escalonarlo sin éxito.

El récord imbatible cumple décadas sin que nadie logre siquiera igualar los diez tantos en una edición desde que lo hiciera Gerd Müller en 1970. Just Fontaine permanece, desde su retiro y hasta la posteridad, como el hombre que transformó un Mundial en su propia vitrina de goles.