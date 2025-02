El Secretario General de River apuntó contra Verón por el acuerdo con Gillett: "Todo lo que dice y hace genera desconfianza"

El secretario general de River, Stefano Di Carlo, reafirmó la oposición del club a la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino y cuestionó duramente al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, por su vínculo con el empresario Foster Gillett.

Qué dijo Di Carlo sobre Verón y Gillett

"Esta dirigencia ratifica la condición de las sociedades civiles, no estamos a favor de las SAD", afirmó Di Carlo. Además, señaló su desconfianza hacia Verón y sus decisiones: "Todo lo que hace y dice genera desconfianza".

El dirigente millonario también recordó el episodio en el que el grupo inversor vinculado a Estudiantes intentó interferir en la vuelta de Sebastián Driussi a River: "Se metieron, le hicieron una oferta y actuaron de manera desleal sin su consentimiento. Es algo lamentable. No hubo negociación previa, simplemente interfirieron sin ningún vínculo con el jugador", denunció.

Di Carlo insinuó que la participación de Gillett pudo haber influido en el precio final que el Millonario debió pagar por la ficha. También hizo referencia a la situación de Rodrigo Villagra y la presión ejercida por el grupo inversor en su traspaso.

"No puede haber una transacción privada porque la normativa FIFA lo prohíbe. El club estableció un período corto para resolverlo, y en lo inmediato se definirá", cerró el dirigente.

Juan Sebastián Verón defendió a Foster Gillet tras su acuerdo

El presidente de Estudiantes de La Plata brindó fuertes declaraciones sobre el acuerdo con Foster Gillett y amagó con renunciar a la presidencia si no se llega a un entendimiento.

"Cuando nos salga bien, van a venir todos los que dicen ‘ay pero las SAD, las SAD’. Se los vamos a cobrar igual, porque tenemos derechos de autor, je. Pero van a venir. Porque todos van a ir a ese lugar", inició Verón.

En cuanto al acuerdo con Foster, volvió a aclarar que no está al tanto de lo que firmará el club: "La asamblea es el 10 o 15 de marzo. Los plazos ya lo pusimos. Nos dijeron que para escribir el acuerdo lleva 6 meses, pero no tenemos tiempo. Lo redujimos a 3 meses. Los plazos ya están estipulados. No tengo ni idea de la letra chica porque es la parte legal la que se encarga".

"El préstamo de U$D 10 palos no fue idea mía, yo acompañé. Soy el que pone la cara, pero se trató entre los dirigentes en reunión de CD", remarcó.

