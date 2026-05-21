Emiliano Buendía golpea la puerta de Scaloni: ¿se mete en el Mundial 2026?

El espectacular presente de Emiliano Buendía en el Aston Villa encendió las alarmas —de la mejor manera posible— en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Su reciente nivel, coronado con un golazo de zurda al ángulo que consagró a su equipo como campeón de la Europa League, lo transformó en el jugador del momento, abriendo un debate urgente sobre su inclusión en la lista para la próxima cita mundialista.

Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League: gol de Emi Buendía para el título de Aston Villa

El gran presente de Buendía por Cueste lo que cueste

En el análisis táctico, Buendía destaca por una polifuncionalidad escasa en el fútbol actual. No es un extremo tradicional por la banda, sino un mediocampista de ataque con enorme capacidad para el desmarque en espacios reducidos y juego interno por detrás del centrodelantero.

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El gran momento del futbolista del Aston Villa lo mete de lleno en la consideración de Lionel Scaloni, un entrenador que siempre ha priorizado la actualidad de los futbolistas.

¿El "Enzo Fernández" de esta Copa del Mundo?

La irrupción demoledora de Buendía genera inevitables comparaciones con lo ocurrido en Qatar 2022. Su impacto inmediato tras la consagración del Aston Villa lo posiciona como ese futbolista revulsivo capaz de cambiar el rumbo de un partido adverso.

A pesar de registrar apenas 30 minutos totales con la camiseta albiceleste en su historial, su actualidad en la Premier League lo transforma en el "bombero" ideal para el plantel. El momento es clave, y Buendía parece haber encontrado su pico de rendimiento justo a tiempo.