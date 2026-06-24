Escándalo, brujería y denuncias contra el VAR tras el duelo entre Inglaterra y Ghana

El choque mundialista entre Inglaterra y Ghana derivó en un verdadero polvorín que trasciende lo estrictamente deportivo. Lo que se planificó como un duelo clave para el destino de las zonas en la Copa del Mundo se transformó en un escenario de denuncias arbitrales cruzadas, desplantes en los planteles y hasta acusaciones de magia negra que sacudieron la concentración del seleccionado europeo.

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La furia del entrenador de Ghana en contra del VAR y la polémica contra Thomas Partey

El foco principal del escándalo se encendió tras el pitazo final con las incendiarias declaraciones del director técnico del combinado africano. En una rueda de prensa que rozó el absurdo, el entrenador ghanés descargó toda su frustración por la inacción de la tecnología en una jugada clave dentro del área penal que pudo haber cambiado el destino del encuentro.

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"El VAR se fue a tomar un café, es normal, a mí también me gustaría tomarme un café de vez en cuando", disparó con ironía el conductor de Ghana ante los medios acreditados. El técnico no ocultó su indignación por la omisión de los jueces de video y sentenció que la jugada en cuestión "fue un penal claro y tarjeta roja" que las autoridades omitieron revisar.

Sin embargo, el momento de mayor tensión televisiva ocurrió durante el tradicional saludo protocolar entre las delegaciones. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el preciso instante en el que el defensor inglés Djed Spence se negó a estrechar la mano del mediocampista ghanés Thomas Partey, generando un frío vacío que repercutió en las redes sociales.

El desplante del futbolista británico no fue casual y se vincula de manera directa con la delicada situación procesal que afronta el exjugador del Arsenal en territorio europeo. Partey arrastra un complejo proceso penal en Gran Bretaña que generó un fuerte rechazo entre varios de sus colegas del circuito de la Premier League.

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La insólita maldición mística que persigue al goleador Harry Kane

Por fuera de las fronteras del campo de juego, el entorno de la selección de Inglaterra se vio sacudido por una situación insólita vinculada al esoterismo. En las últimas horas trascendió la intervención de un brujo que maldijo a Harry Kane, la principal carta de gol que tiene el conjunto dirigido por Gareth Southgate.

El chamán africano se adjudicó públicamente la autoría de un maleficio destinado a bloquear la efectividad del delantero del Bayern Múnich durante el certamen. La noticia generó un fuerte impacto en los tabloides británicos, que rápidamente buscaron analogías con viejas leyendas del fútbol mundial.

El chamán africano se adjudicó públicamente la autoría de un maleficio destinado a bloquear la efectividad del delantero del Bayern Múnich durante el certamen.

Lo más inédito ocurrió en el partido, cuando se vio a Harry Kane errando un gol servido y dejando su marca en 0 durante los 90 minutos. Tras el final del partido, el mismo brujo hizo un nuevo video aclarando que la maldición que le cayó al delantero inglés ya fue anulada y puede volver a marcar goles en la Copa del Mundo.

El clima hostil vivido en las últimas horas promete trasladarse a los despachos de la comisión disciplinaria de la FIFA. El ente regulador del fútbol analiza de oficio las declaraciones del seleccionador de Ghana para evaluar posibles sanciones económicas o fechas de suspensión por sus críticas al arbitraje.

La paridad reglamentaria de esta tercera fecha de la fase de grupos del Mundial eleva el nerviosismo en todas las delegaciones. Con el nuevo formato de competencia, cada gol, fallo arbitral o tarjeta recibida altera de forma directa la tabla de los mejores terceros clasificados.

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