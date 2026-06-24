Revelaron como reaccionó Carlos Bilardo al ver a Lionel Messi en el Mundial 2026

El histórico director técnico de la Selección Argentina, Carlos Bilardo, sigue de cerca la Copa del Mundo y mantiene una reacción particular ante el destacado nivel de Lionel Messi en el Mundial 2026. Según reveló su hermano, Jorge Bilardo, el "Doctor" acompaña cada presentación del equipo albiceleste con una muestra de alegría.

"Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más", describió Jorge Bilardo respecto a la actitud de Carlos al observar al capitán del seleccionado. "No habla mucho, pero es difícil a esta altura" mantener un diálogo fluido sobre las variables del juego, añadió.

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La reacción gestual de Bilardo coincide con el gran presente Messi, quien viene de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copa del Mundo tras anotarle un doblete a Austria. El triunfo por 2-0 frente al conjunto europeo permitió el acceso del equipo dirigido por Lionel Scaloni a los 16avos de final.

El recuerdo de Bilardo en el bache de salud y el dolor por Miguel Ángel Russo

La relación entre Bilardo y Messi no es nueva, ya que ambos coincidieron en el Predio de Ezeiza durante un extenso período. El "Doctor se desempeñó como Director General de Selecciones Nacionales entre 2008 y 2014, etapa que incluyó los ciclos de Diego Armando Maradona y Alejandro Sabella.

Carlos Bilardo

"Debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego", reflexionó Jorge Bilardo al analizar las sonrisas de su hermano frente a la televisión. El familiar arriesgó además que, ante un eventual reencuentro presencial entre ambos, "seguramente se dan un abrazo y tomarían unos mates", y que Carlos le expresaría de forma directa un rotundo: "Sos un fenómeno".

Más allá del contexto festivo del Mundial 2026, el entorno íntimo confirmó que el exseleccionador nacional se conmovió recientemente por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, exfutbolista al que promovió y dirigió en el recordado Estudiantes de la Plata campeón de 1982.

"Cuando fue lo de Russo, ahí lagrimeó, porque lo quería mucho a Miguel", confesó el hermano del "Doctor", dejando en evidencia la sensibilidad del mítico entrenador. Aquel vínculo deportivo y afectivo se había sellado de forma indeleble luego de que Bilardo tuviera que dejar a Russo afuera de la lista definitiva para el Mundial de México 1986 debido a una severa lesión.